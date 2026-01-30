  1. В Украине

Платежки за тепло, воду и вывоз отходов пересчитают автоматически: что решил Кабмин и кого это коснется

20:05, 30 января 2026
При отсутствии в доме тепла или воды платежки будут перечисляться автоматически.
Платить нужно только за те коммунальные услуги, которые люди реально получили, — подчеркнула премьер-министр Юлия Свириденко.

Как стало известно, Правительство приняло решение об автоматическом перерасчёте платы, если коммунальные услуги не предоставлялись или предоставлялись некачественно из-за обстрелов или по другим причинам. Это касается отопления, водоснабжения и вывоза мусора.

Поставщики коммунальных услуг должны самостоятельно провести перерасчёт за весь период отсутствия услуг и отразить эти суммы в платёжках — обращаться с заявлениями потребителям не нужно.

Данные о количестве дней отсутствия услуг в каждом доме должны быть обнародованы на сайтах операторов, отметила Свириденко.

Пересчитанные суммы будут отражены в платёжках за январь 2026 года. Контроль за выполнением этого решения возложен на Министерство развития общин и территорий и Госпродпотребслужбу.

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба также подтвердил, что Кабмин принял постановление, подготовленное Министерством развития общин и территорий, которое защищает людей от несправедливых платёжек во время войны.

«Если в доме не было тепла или воды — или услуги предоставлялись неполноценно либо некачественно — платить за них не придётся», — заявил Кубраков.

По его словам, перерасчёт будет осуществляться автоматически, без заявлений и обращений от жителей.

Решение Правительства предусматривает следующее:

  • исполнители коммунальных услуг обязаны фиксировать по каждому многоквартирному дому, сколько дней услуги не предоставлялись или были некачественными;
  • за дни, когда услуги отсутствовали в связи с ликвидацией последствий обстрелов или аварий, плата не начисляется;
  • стоимость услуг пересчитывается за весь период непредоставления, предоставления не в полном объёме или ненадлежащего качества;
  • результаты перерасчёта автоматически будут отражаться в платёжках следующего месяца — без обращений от потребителей.

Напомним, Президент Владимир Зеленский сообщал, что поручил Кабмину подготовить решение, чтобы люди без отопления не платили за тепло.

Кабинет Министров Украины коммунальные услуги

