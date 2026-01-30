Платежки за тепло, воду и вывоз отходов пересчитают автоматически: что решил Кабмин и кого это коснется
Платить нужно только за те коммунальные услуги, которые люди реально получили, — подчеркнула премьер-министр Юлия Свириденко.
Как стало известно, Правительство приняло решение об автоматическом перерасчёте платы, если коммунальные услуги не предоставлялись или предоставлялись некачественно из-за обстрелов или по другим причинам. Это касается отопления, водоснабжения и вывоза мусора.
Поставщики коммунальных услуг должны самостоятельно провести перерасчёт за весь период отсутствия услуг и отразить эти суммы в платёжках — обращаться с заявлениями потребителям не нужно.
Данные о количестве дней отсутствия услуг в каждом доме должны быть обнародованы на сайтах операторов, отметила Свириденко.
Пересчитанные суммы будут отражены в платёжках за январь 2026 года. Контроль за выполнением этого решения возложен на Министерство развития общин и территорий и Госпродпотребслужбу.
Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба также подтвердил, что Кабмин принял постановление, подготовленное Министерством развития общин и территорий, которое защищает людей от несправедливых платёжек во время войны.
«Если в доме не было тепла или воды — или услуги предоставлялись неполноценно либо некачественно — платить за них не придётся», — заявил Кубраков.
По его словам, перерасчёт будет осуществляться автоматически, без заявлений и обращений от жителей.
Решение Правительства предусматривает следующее:
- исполнители коммунальных услуг обязаны фиксировать по каждому многоквартирному дому, сколько дней услуги не предоставлялись или были некачественными;
- за дни, когда услуги отсутствовали в связи с ликвидацией последствий обстрелов или аварий, плата не начисляется;
- стоимость услуг пересчитывается за весь период непредоставления, предоставления не в полном объёме или ненадлежащего качества;
- результаты перерасчёта автоматически будут отражаться в платёжках следующего месяца — без обращений от потребителей.
Напомним, Президент Владимир Зеленский сообщал, что поручил Кабмину подготовить решение, чтобы люди без отопления не платили за тепло.
