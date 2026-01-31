  1. В Україні

6000 євро з людини: на Рівненщині 18-річний хлопець організував втечу військовозобов’язаних за кордон

22:30, 31 січня 2026
На Рівненщині ліквідували схему переправлення військовозобов’язаних.
фото: прокуратура
На Рівненщині правоохоронці припинили діяльність чергового каналу незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. Організатором схеми виявився 18-річний житель Сарненського району. Про це розповіли у прокуратурі.

За даними слідства, протягом кількох тижнів він дистанційно консультував двох чоловіків щодо незаконного виїзду за кордон, після чого повідомив їм місце та час зустрічі. Вранці 28 січня підозрюваний зустрів «клієнтів» у селищі Рокитне, провів інструктаж і надав вказівки щодо перетину кордону.

За свої послуги зловмисник отримав 12 тисяч євро — по 6 тисяч з кожного чоловіка. Одразу після передачі коштів його затримали правоохоронці.

Юнакові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 565 760 гривень. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до схеми.

прокуратура

