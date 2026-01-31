  1. В Украине

6000 евро с человека: в Ровенской области 18-летний парень организовал незаконный выезд военнообязанных за границу

22:30, 31 января 2026
В Ровенской области ликвидировали схему переправки военнообязанных.
6000 евро с человека: в Ровенской области 18-летний парень организовал незаконный выезд военнообязанных за границу
В Ровенской области правоохранители прекратили деятельность очередного канала незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. Организатором схемы оказался 18-летний житель Сарненского района. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в течение нескольких недель он дистанционно консультировал двух мужчин по вопросам незаконного выезда за границу, после чего сообщил им место и время встречи. Утром 28 января подозреваемый встретил «клиентов» в посёлке Рокитное, провёл инструктаж и дал указания относительно пересечения границы.

За свои услуги злоумышленник получил 12 тысяч евро — по 6 тысяч с каждого мужчины. Сразу после передачи средств его задержали правоохранители.

Молодому человеку сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу из корыстных побуждений и по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 565 760 гривен. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к схеме.

прокуратура

Установку счетчиков на газ «только для плиты» хотят отложить на 7 лет после завершения военного положения

Минэнерго предлагает отложить обязательное установление газовых счетчиков для населения, которое использует газ только для приготовления пищи.

Обязательное страхование волонтеров могут сделать формальностью — в Раде раскритиковали законопроект

Почему Верховная Рада Украины вернула на доработку законопроект об обязательном государственном страховании волонтеров.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

Рада хочет запретить уменьшение зарплаты без согласия работника: законопроект

Комитет Верховной Рады будет рассматривать законопроект, который может существенно ограничить возможности работодателей в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

