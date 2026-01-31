6000 евро с человека: в Ровенской области 18-летний парень организовал незаконный выезд военнообязанных за границу

В Ровенской области ликвидировали схему переправки военнообязанных.

В Ровенской области правоохранители прекратили деятельность очередного канала незаконной переправки военнообязанных через государственную границу. Организатором схемы оказался 18-летний житель Сарненского района. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, в течение нескольких недель он дистанционно консультировал двух мужчин по вопросам незаконного выезда за границу, после чего сообщил им место и время встречи. Утром 28 января подозреваемый встретил «клиентов» в посёлке Рокитное, провёл инструктаж и дал указания относительно пересечения границы.

За свои услуги злоумышленник получил 12 тысяч евро — по 6 тысяч с каждого мужчины. Сразу после передачи средств его задержали правоохранители.

Молодому человеку сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу из корыстных побуждений и по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 565 760 гривен. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к схеме.

