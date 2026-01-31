  1. В Україні

У Вінниці пенсіонерка стала жертвою шахраїв і втратила майже 2 млн гривень

21:09, 31 січня 2026
Фейкові «працівники спецслужби» видурили у 70-річної пенсіонерки понад 1,8 млн грн.
Фото: прокуратура
На Вінниччині шахраї, які видавали себе за працівників спецслужб, ошукали 70-річну пенсіонерку більш ніж на 1,8 млн грн. Вони заявили, що жінка нібито купувала товари в білоруських онлайн-магазинах і має передати гроші для «перевірки та декларування». Одного з підозрюваних затримали, розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що зловмисник зателефонував потерпілій та переконав її, що через заборонені торговельні операції вона може бути притягнута до відповідальності. Щоб «уникнути проблем», жінці запропонували передати всі наявні кошти представникам «спецслужби».

Пенсіонерка особисто передала гроші чоловіку, який назвав кодове слово. Загалом шахраї отримали 40 тисяч доларів США, 400 євро та 100 тисяч гривень, що в еквіваленті перевищує 1,8 млн грн.

За даними слідства, затриманий — 54-річний житель Сумської області, який діяв у змові з організатором схеми. Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

прокуратура шахрай Вінниця

