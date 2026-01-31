  1. В Украине

В Виннице пенсионерка стала жертвой мошенников и потеряла почти 2 млн гривен

21:09, 31 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фейковые «работники спецслужбы» выманили у 70-летней пенсионерки более 1,8 млн грн.
В Виннице пенсионерка стала жертвой мошенников и потеряла почти 2 млн гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области мошенники, выдававшие себя за сотрудников спецслужб, обманули 70-летнюю пенсионерку более чем на 1,8 млн грн. Они заявили, что женщина якобы покупала товары в белорусских онлайн-магазинах и должна передать деньги для «проверки и декларирования». Одного из подозреваемых задержали, сообщили в прокуратуре.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что злоумышленник позвонил потерпевшей и убедил её, что из-за запрещённых торговых операций она может быть привлечена к ответственности. Чтобы «избежать проблем», женщине предложили передать все имеющиеся средства представителям «спецслужбы».

Пенсионерка лично передала деньги мужчине, который назвал кодовое слово. В общей сложности мошенники получили 40 тысяч долларов США, 400 евро и 100 тысяч гривен, что в эквиваленте превышает 1,8 млн грн.

По данным следствия, задержанный — 54-летний житель Сумской области, который действовал в сговоре с организатором схемы. Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура мошенник Винница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Установку счетчиков на газ «только для плиты» хотят отложить на 7 лет после завершения военного положения

Минэнерго предлагает отложить обязательное установление газовых счетчиков для населения, которое использует газ только для приготовления пищи.

Обязательное страхование волонтеров могут сделать формальностью — в Раде раскритиковали законопроект

Почему Верховная Рада Украины вернула на доработку законопроект об обязательном государственном страховании волонтеров.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

Рада хочет запретить уменьшение зарплаты без согласия работника: законопроект

Комитет Верховной Рады будет рассматривать законопроект, который может существенно ограничить возможности работодателей в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]