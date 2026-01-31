В Виннице пенсионерка стала жертвой мошенников и потеряла почти 2 млн гривен

Фейковые «работники спецслужбы» выманили у 70-летней пенсионерки более 1,8 млн грн.

В Винницкой области мошенники, выдававшие себя за сотрудников спецслужб, обманули 70-летнюю пенсионерку более чем на 1,8 млн грн. Они заявили, что женщина якобы покупала товары в белорусских онлайн-магазинах и должна передать деньги для «проверки и декларирования». Одного из подозреваемых задержали, сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что злоумышленник позвонил потерпевшей и убедил её, что из-за запрещённых торговых операций она может быть привлечена к ответственности. Чтобы «избежать проблем», женщине предложили передать все имеющиеся средства представителям «спецслужбы».

Пенсионерка лично передала деньги мужчине, который назвал кодовое слово. В общей сложности мошенники получили 40 тысяч долларов США, 400 евро и 100 тысяч гривен, что в эквиваленте превышает 1,8 млн грн.

По данным следствия, задержанный — 54-летний житель Сумской области, который действовал в сговоре с организатором схемы. Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

