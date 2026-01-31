  1. В Україні

Без кібератаки: Зеленський заявив, що причиною аварії в енергосистемі, ймовірно, стало обмерзання

20:08, 31 січня 2026
За попередніми даними, аварія сталася через складні погодні умови, зокрема обмерзання ліній, що призвело до автоматичних відключень.
Упродовж дня 31 січня в Україні діяв надзвичайний режим роботи уряду, Міністерства енергетики, енергетичних компаній, а також обласних і місцевих органів влади через масштабний збій в енергосистемі.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський. За його словами, вранці сталася технологічна аварія на мережі — перестали працювати дві лінії між Румунією і Молдовою, а також на території України.

Причини інциденту наразі детально з’ясовують. Станом на тепер підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки немає. За попередніми даними, аварія сталася через складні погодні умови, зокрема обмерзання ліній, що призвело до автоматичних відключень.

Найбільше наслідків зафіксували в Києві та Центральній Україні, у Вінницькій області, а також у Чернігові, Харкові та Сумській області. Необхідні аварійні сили залучили одразу. Впродовж дня енергетикам вдалося загалом повернутися до показників, які були до аварії. Нині триває стабілізація та відновлення енергопостачання.

Президент подякував ремонтним бригадам, які працювали над відновленням і запуском систем, а також українським залізничникам — за забезпечення логістики та безперебійного транспортного сполучення в умовах надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у суботу, 31 січня, майже по всіх областях України зникло світло. У Мінцифри наголосили, що аварійна ситуація в енергосистемі України не була спричинена кібератакою. 

Аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови.

Енергосистема України поступово відновлюється після системної аварії, що сталася через технологічне порушення.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях — регіони повертаються до графіків.

Володимир Зеленський

