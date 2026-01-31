Без кибератаки: Зеленский заявил, что причиной аварии в энергосистеме, вероятно, стало обледенение

По предварительным данным, авария произошла из-за сложных погодных условий, в частности обледенения линий, что привело к автоматическим отключениям.

В течение дня 31 января в Украине действовал чрезвычайный режим работы правительства, Министерства энергетики, энергетических компаний, а также областных и местных органов власти из-за масштабного сбоя в энергосистеме.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский. По его словам, утром произошла технологическая авария на сети — перестали работать две линии между Румынией и Молдовой, а также на территории Украины.

Причины инцидента сейчас детально выясняются. По состоянию на данный момент подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки нет. По предварительным данным, авария произошла из-за сложных погодных условий, в частности обледенения линий, что привело к автоматическим отключениям.

Наибольшие последствия зафиксированы в Киеве и Центральной Украине, в Винницкой области, а также в Чернигове, Харькове и Сумской области. Необходимые аварийные силы были задействованы сразу. В течение дня энергетикам в целом удалось вернуться к показателям, которые были до аварии. Сейчас продолжается стабилизация и восстановление энергоснабжения.

Президент поблагодарил ремонтные бригады, которые работали над восстановлением и запуском систем, а также украинских железнодорожников — за обеспечение логистики и бесперебойного транспортного сообщения в условиях чрезвычайной ситуации.

Напомним, в субботу, 31 января, почти во всех областях Украины пропал свет. В Минцифры подчеркнули, что аварийная ситуация в энергосистеме Украины не была вызвана кибератакой.

Авария произошла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после системной аварии, которая произошла из-за технологического нарушения.

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что энергетики возобновили электроснабжение во всех областях – регионы возвращаются к графикам.

