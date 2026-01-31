Енергетики відновили електропостачання в усіх областях — регіони повертаються до графіків

Дві аварії з інтервалом у кілька хвилин вивели з ладу частину мереж.

Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, що сталася вранці 31 січня. Регіони повертаються до планових графіків, високовольтні лінії та підстанції працюють у штатному режимі. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, фахівці спрацювали максимально оперативно.

Причиною збоїв стали дві аварії на високовольтних лініях, які відбулися з інтервалом у кілька хвилин. Це спричинило каскадні відключення в семи областях. Версії про кібератаку або зовнішнє втручання не підтвердилися. Попередньо, аварії сталися через обмерзання ліній та обладнання.

Найскладнішою ситуація була на півночі та в центрі країни, а також на Одещині. У Києві над відновленням електропостачання працюють 64 бригади, ще 220 бригад задіяні у відновленні теплопостачання. Роботи тривають і в темний час доби, щоб якнайшвидше повернути тепло та світло споживачам.

