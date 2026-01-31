Энергетики восстановили электроснабжение во всех областях — регионы возвращаются к графикам

Две аварии с интервалом в несколько минут вывели из строя часть сетей.

Энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром 31 января. Регионы возвращаются к плановым графикам, высоковольтные линии и подстанции работают в штатном режиме. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, специалисты сработали максимально оперативно.

Причиной сбоев стали две аварии на высоковольтных линиях, которые произошли с интервалом в несколько минут. Это привело к каскадным отключениям в семи областях. Версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились. Предварительно, аварии произошли из-за обледенения линий и оборудования.

Наиболее сложной ситуация была на севере и в центре страны, а также в Одесской области. В Киеве над восстановлением электроснабжения работают 64 бригады, еще 220 бригад задействованы в восстановлении теплоснабжения. Работы продолжаются и в темное время суток, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет потребителям.

