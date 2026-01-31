Аварійна ситуація в енергосистемі не була спричинена кібератакою, — Мінцифри

Аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Аварійна ситуація в енергосистемі України не була спричинена кібератакою. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

У Мінцфири наголошують: як озвучив Президент, аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови.

«Українська енергосистема реагує. Тривають відновлювальні роботи. Завдання — стабілізувати ситуацію найближчим часом», — наголошують у відомстві.

Як відомо, вранці суботи, 31 січня, у Києві раптово зникло світло, а через знеструмлення почалися перебої з опаленням та водою. Відразу ж після цього почали з'являтися повідомлення про аварійні відключення світла в інших областях України.

У Міністерстві енергетики пояснили причини: за командою НЕК "Укренерго" були застосовані екстрені відключення електроенергії. Офіційно відомство підтвердило обмеження у Київській, Житомирській та Харківській областях.

«За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин», - повідомили в Міненерго.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.