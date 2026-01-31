  1. В Україні

Аварійна ситуація в енергосистемі не була спричинена кібератакою, — Мінцифри

13:57, 31 січня 2026
Аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови.
Аварійна ситуація в енергосистемі України не була спричинена кібератакою. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

У Мінцфири наголошують: як озвучив Президент, аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови.

«Українська енергосистема реагує. Тривають відновлювальні роботи. Завдання — стабілізувати ситуацію найближчим часом», — наголошують у відомстві.

Як відомо, вранці суботи, 31 січня, у Києві раптово зникло світло, а через знеструмлення почалися перебої з опаленням та водою. Відразу ж після цього почали з'являтися повідомлення про аварійні відключення світла в інших областях України.

У Міністерстві енергетики пояснили причини: за командою НЕК "Укренерго" були застосовані екстрені відключення електроенергії. Офіційно відомство підтвердило обмеження у Київській, Житомирській та Харківській областях.

«За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин», - повідомили в Міненерго.

енергетика Міністерство цифрової трансформації електроенергія

Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

