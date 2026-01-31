Аварийная ситуация в энергосистеме не была вызвана кибератакой, — Минцифры
Аварийная ситуация в энергосистеме Украины не была вызвана кибератакой. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
В Минцифры подчеркивают: как отметил Президент, авария произошла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.
«Украинская энергосистема реагирует. Продолжаются восстановительные работы. Задача — стабилизировать ситуацию в ближайшее время», — подчеркивают в ведомстве.
Как известно, утром субботы, 31 января, в Киеве внезапно исчез свет, а из-за обесточивания начались перебои с отоплением и водой. Сразу после этого начали появляться сообщения об аварийных отключениях света в других областях Украины.
В Министерстве энергетики объяснили причины: по команде НЭК "Укрэнерго" были применены экстренные отключения электроэнергии. Официально ведомство подтвердило ограничения в Киевской, Житомирской и Харьковской областях.
«По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов», — сообщили в Минэнерго.
