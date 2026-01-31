  1. В Україні

Енергосистема поступово відновлюється після аварії — світло вже повернули критичній інфраструктурі Києва

14:15, 31 січня 2026
Через дефіцит потужності світло вмикають почергово, щоб уникнути перевантажень
Енергосистема України поступово відновлюється після системної аварії, що сталася через технологічне порушення. Про це повідомили в Міністерство енергетики України.

За даними відомства, сьогодні одночасно відключилися високовольтні лінії електропередачі між енергосистемами Румунії та Молдови, а також між західною і центральною частинами України. Це призвело до каскадного відключення в Обʼєднаній енергетичній системі України та вимушеного розвантаження енергоблоків атомних електростанцій.

Для збереження цілісності енергосистеми в низці регіонів застосували аварійні відключення електроенергії. У Міненерго наголошують, що дефіцит потужності наразі залишається дуже високим, тому такі заходи є необхідними для запобігання пошкодженню обладнання.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Першочергово здійснюється заживлення об’єктів критичної інфраструктури.

За прогнозами фахівців, електропостачання має відновитися протягом найближчих годин, однак у різних регіонах строки можуть відрізнятися.

У Міненерго зазначають, що поступове виведення енергоблоків атомних електростанцій на номінальну потужність потребує часу.

У ДТЕК наголосили, що енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва.

Наразі повертають світло людям.

Електропостачання відновлюють почергово для уникнення перевантажень.

«Просимо використовувати електроенергію економно. Це допоможе стабільніше та швидше всіх заживити», — наголосили в ДТЕК.

