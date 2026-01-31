  1. В Украине

Энергосистема постепенно восстанавливается после аварии — электроэнергию уже вернули критической инфраструктуре Киева

14:15, 31 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Из-за дефицита мощности свет включают поочередно, чтобы избежать перегрузок.
Энергосистема постепенно восстанавливается после аварии — электроэнергию уже вернули критической инфраструктуре Киева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после системной аварии, которая произошла из-за технологического нарушения. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным ведомства, сегодня одновременно отключились высоковольтные линии электропередачи между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в Объединенной энергетической системе Украины и вынужденной разгрузке энергоблоков атомных электростанций.

Для сохранения целостности энергосистемы в ряде регионов применили аварийные отключения электроэнергии. В Минэнерго подчеркивают, что дефицит мощности на данный момент остается очень высоким, поэтому такие меры являются необходимыми для предотвращения повреждения оборудования.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. В первоочередном порядке осуществляется запитка объектов критической инфраструктуры.

По прогнозам специалистов, электроснабжение должно восстановиться в течение ближайших часов, однако в разных регионах сроки могут отличаться.

В Минэнерго отмечают, что постепенный вывод энергоблоков атомных электростанций на номинальную мощность требует времени.

В ДТЕК подчеркнули, что энергетики вернули электроэнергию критической инфраструктуре Киева.

Сейчас возвращают свет людям.

Электроснабжение восстанавливают поочередно, чтобы избежать перегрузок.

«Просим использовать электроэнергию экономно. Это поможет более стабильно и быстрее всех запитать», — подчеркнули в ДТЕК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев энергетика электроэнергия отключение света графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Установку счетчиков на газ «только для плиты» хотят отложить на 7 лет после завершения военного положения

Минэнерго предлагает отложить обязательное установление газовых счетчиков для населения, которое использует газ только для приготовления пищи.

Обязательное страхование волонтеров могут сделать формальностью — в Раде раскритиковали законопроект

Почему Верховная Рада Украины вернула на доработку законопроект об обязательном государственном страховании волонтеров.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

Рада хочет запретить уменьшение зарплаты без согласия работника: законопроект

Комитет Верховной Рады будет рассматривать законопроект, который может существенно ограничить возможности работодателей в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]