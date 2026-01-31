Энергосистема постепенно восстанавливается после аварии — электроэнергию уже вернули критической инфраструктуре Киева

Из-за дефицита мощности свет включают поочередно, чтобы избежать перегрузок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после системной аварии, которая произошла из-за технологического нарушения. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

По данным ведомства, сегодня одновременно отключились высоковольтные линии электропередачи между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в Объединенной энергетической системе Украины и вынужденной разгрузке энергоблоков атомных электростанций.

Для сохранения целостности энергосистемы в ряде регионов применили аварийные отключения электроэнергии. В Минэнерго подчеркивают, что дефицит мощности на данный момент остается очень высоким, поэтому такие меры являются необходимыми для предотвращения повреждения оборудования.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. В первоочередном порядке осуществляется запитка объектов критической инфраструктуры.

По прогнозам специалистов, электроснабжение должно восстановиться в течение ближайших часов, однако в разных регионах сроки могут отличаться.

В Минэнерго отмечают, что постепенный вывод энергоблоков атомных электростанций на номинальную мощность требует времени.

В ДТЕК подчеркнули, что энергетики вернули электроэнергию критической инфраструктуре Киева.

Сейчас возвращают свет людям.

Электроснабжение восстанавливают поочередно, чтобы избежать перегрузок.

«Просим использовать электроэнергию экономно. Это поможет более стабильно и быстрее всех запитать», — подчеркнули в ДТЕК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.