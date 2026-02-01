  1. В Україні

Водопостачання в Києві відновлено, але 2600 будинків досі залишаються без тепла, — Кличко

08:12, 1 лютого 2026
У столиці спеціалісти продовжують усувати проблеми в мережах і відновлювати опалення у всіх будинках.
Водопостачання в Києві відновлено, але 2600 будинків досі залишаються без тепла, — Кличко
Фото: 24tv.ua
У всіх районах Києва відновили водопостачання. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, водночас без тепла залишаються близько 2600 будинків.

«Комунальники та енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути тепло в оселі киян», - сказав Кличко.

Спеціалісти продовжують усувати проблеми в мережах і відновлювати опалення у всіх будинках, де його наразі немає.

Київ опалення вода

