Водоснабжение в Киеве восстановлено, но 2600 домов до сих пор остаются без тепла, — Кличко
08:12, 1 февраля 2026
В столице специалисты продолжают устранять проблемы в сетях и восстанавливать отопление во всех домах.
Фото: 24tv.ua
Во всех районах Киева восстановили водоснабжение. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, в то же время без тепла остаются около 2600 домов.
«Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома киевлян», — сказал Кличко.
Специалисты продолжают устранять проблемы в сетях и восстанавливать отопление во всех домах, где его на данный момент нет.
