Водоснабжение в Киеве восстановлено, но 2600 домов до сих пор остаются без тепла, — Кличко

В столице специалисты продолжают устранять проблемы в сетях и восстанавливать отопление во всех домах.

Фото: 24tv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во всех районах Киева восстановили водоснабжение. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в то же время без тепла остаются около 2600 домов.

«Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома киевлян», — сказал Кличко.

Специалисты продолжают устранять проблемы в сетях и восстанавливать отопление во всех домах, где его на данный момент нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.