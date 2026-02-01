  1. В Україні

Як вимикатимуть світло на Київщині 1 лютого — ДТЕК оприлюднив графіки

08:48, 1 лютого 2026
На Київщині діятимуть графіки погодинних відключень світла.
У неділю, 1 лютого, в Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ударів по енергетичних об'єктах України.

Графіки відключень світла для Київщини на 1 лютого

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Ще публікували поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

