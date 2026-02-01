Яка інформація заноситься до ID-паспорта — список

До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, вноситься інформація, зазначена в зоні візуальної перевірки паспорта.

Фото: dmsu.gov.ua/dnipro

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, яка інформація заноситься до біометричного паспорта громадянина України у вигляді ID-картки.

До біометричного паспорту громадянина України у вигляді ID-картки вноситися наступна інформація:

- назва держави;

- назва документа;

- прізвище, ім'я, по батькові особи;

- стать;

- громадянство;

- дата народження;

- унікальний номер запису в Реєстрі;

- номер документа;

- дата закінчення строку дії документа;

- дата видачі документа;

- уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

- місце народження;

- відцифрований образ обличчя особи;

- відцифрований підпис особи;

- у разі наявності - інформація про РНОКПП.

До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, вноситься інформація, зазначена в зоні візуальної перевірки паспорта, а також:

- додаткова змінна інформація (про місце проживання, про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені, у разі наявності - інформація про РНОКПП або повідомлення про відмову від його прийняття (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття зазначеного номера та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу). У разі наявності повідомлення про відмову від РНОКПП у відповідному полі проставляється слово “відмова”. У разі відсутності інформації відповідне поле не заповнюється;

- біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук (за згодою особи);

- оформлення паспорта особі, яка досягла 18-річного віку) та засоби шифрування в порядку, встановленому законодавством.

