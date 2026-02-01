Какая информация вносится в ID-паспорт — список

В безконтактный электронный носитель, содержащийся в паспорте, вносится информация, указанная в зоне визуальной проверки паспорта.

Фото: dmsu.gov.ua/dnipro

Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, какая информация вносится в биометрический паспорт гражданина Украины в виде ID-карты.

В биометрический паспорт гражданина Украины в виде ID-карты вносится следующая информация:

название государства;

название документа;

фамилия, имя, отчество лица;

пол;

гражданство;

дата рождения;

уникальный номер записи в Реестре;

номер документа;

дата окончания срока действия документа;

дата выдачи документа;

уполномоченный субъект, выдавший документ (код);

место рождения;

оцифрованное изображение лица;

оцифрованная подпись лица;

при наличии — информация о РНОКПП.

В безконтактный электронный носитель, содержащийся в паспорте, вносится информация, указанная в зоне визуальной проверки паспорта, а также:

дополнительная переменная информация (о месте проживания, о рождении детей, о браке и расторжении брака, о смене имени, при наличии — информация о РНОКПП либо сообщение об отказе от его принятия (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия указанного номера и официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу). При наличии сообщения об отказе от РНОКПП в соответствующем поле проставляется слово «отказ». При отсутствии информации соответствующее поле не заполняется;

биометрические данные, параметры лица (оцифрованное изображение лица, оцифрованная подпись лица, оцифрованные отпечатки пальцев рук (с согласия лица);

оформление паспорта лицу, достигшему 18-летнего возраста) и средства шифрования в порядке, установленном законодательством.

