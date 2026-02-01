  1. В Украине

Какая информация вносится в ID-паспорт — список

10:37, 1 февраля 2026
В безконтактный электронный носитель, содержащийся в паспорте, вносится информация, указанная в зоне визуальной проверки паспорта.
Какая информация вносится в ID-паспорт — список
Фото: dmsu.gov.ua/dnipro
Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, какая информация вносится в биометрический паспорт гражданина Украины в виде ID-карты.

В биометрический паспорт гражданина Украины в виде ID-карты вносится следующая информация:

  • название государства;
  • название документа;
  • фамилия, имя, отчество лица;
  • пол;
  • гражданство;
  • дата рождения;
  • уникальный номер записи в Реестре;
  • номер документа;
  • дата окончания срока действия документа;
  • дата выдачи документа;
  • уполномоченный субъект, выдавший документ (код);
  • место рождения;
  • оцифрованное изображение лица;
  • оцифрованная подпись лица;
  • при наличии — информация о РНОКПП.

  • дополнительная переменная информация (о месте проживания, о рождении детей, о браке и расторжении брака, о смене имени, при наличии — информация о РНОКПП либо сообщение об отказе от его принятия (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия указанного номера и официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу). При наличии сообщения об отказе от РНОКПП в соответствующем поле проставляется слово «отказ». При отсутствии информации соответствующее поле не заполняется;
  • биометрические данные, параметры лица (оцифрованное изображение лица, оцифрованная подпись лица, оцифрованные отпечатки пальцев рук (с согласия лица);
  • оформление паспорта лицу, достигшему 18-летнего возраста) и средства шифрования в порядке, установленном законодательством.

паспорт ID-паспорт

Лента новостей

