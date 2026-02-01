Какая информация вносится в ID-паспорт — список
10:37, 1 февраля 2026
В безконтактный электронный носитель, содержащийся в паспорте, вносится информация, указанная в зоне визуальной проверки паспорта.
Фото: dmsu.gov.ua/dnipro
Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, какая информация вносится в биометрический паспорт гражданина Украины в виде ID-карты.
В биометрический паспорт гражданина Украины в виде ID-карты вносится следующая информация:
- название государства;
- название документа;
- фамилия, имя, отчество лица;
- пол;
- гражданство;
- дата рождения;
- уникальный номер записи в Реестре;
- номер документа;
- дата окончания срока действия документа;
- дата выдачи документа;
- уполномоченный субъект, выдавший документ (код);
- место рождения;
- оцифрованное изображение лица;
- оцифрованная подпись лица;
- при наличии — информация о РНОКПП.
В безконтактный электронный носитель, содержащийся в паспорте, вносится информация, указанная в зоне визуальной проверки паспорта, а также:
- дополнительная переменная информация (о месте проживания, о рождении детей, о браке и расторжении брака, о смене имени, при наличии — информация о РНОКПП либо сообщение об отказе от его принятия (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия указанного номера и официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу). При наличии сообщения об отказе от РНОКПП в соответствующем поле проставляется слово «отказ». При отсутствии информации соответствующее поле не заполняется;
- биометрические данные, параметры лица (оцифрованное изображение лица, оцифрованная подпись лица, оцифрованные отпечатки пальцев рук (с согласия лица);
- оформление паспорта лицу, достигшему 18-летнего возраста) и средства шифрования в порядке, установленном законодательством.
