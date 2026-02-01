  1. В Україні
Українцям нагадали особливості сплати збору при набутті права власності на легкові авто у 2026 році

14:05, 1 лютого 2026
Об’єктом оподаткування є вартість автомобіля, визначена відповідно до договору купівлі-продажу.
Українцям нагадали особливості сплати збору при набутті права власності на легкові авто у 2026 році
Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легкові автомобілі здійснюється за першої державної реєстрації в Україні в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (п.7 статті 1 Закону України від 26.06.1997 №400/97-ВР ‘‘Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування’’) є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі (крім легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України.

Об’єктом оподаткування є вартість автомобіля, визначена відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки митних органів, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість, але не нижче митної вартості, зазначеної у митній декларації. Диференційовані ставки збору встановлені залежно від вартості об’єкта.

3% - якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (на 01.01.2026 – із суми до 549120,00 грн);

4% - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (на 01.01.2026 – із суми понад 549120,00 грн до 965120,00 грн);

5% - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (на 01.01.2026– із суми понад 965120,00 грн).

Збір сплачується із вартості автомобіля без урахування податку на додану вартість, якщо суму такого податку зазначено в документі, який підтверджує ціну транспортного засобу.

