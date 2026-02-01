  1. В Украине
Украинцам напомнили особенности уплаты сбора при приобретении права собственности на легковые авто в 2026 году

14:05, 1 февраля 2026
Уплата сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при приобретении права собственности на легковые автомобили осуществляется при первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование (п. 7 статьи 1 Закона Украины от 26.06.1997 № 400/97-ВР «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование») являются предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, а также физические лица, которые приобретают право собственности на легковые автомобили (кроме легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), подлежащих первой государственной регистрации в Украине территориальными органами Министерства внутренних дел Украины).

Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой таможенных органов, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, другими документами, подтверждающими эту стоимость, но не ниже таможенной стоимости, указанной в таможенной декларации. Дифференцированные ставки сбора установлены в зависимости от стоимости объекта.

3 % — если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (на 01.01.2026 — с суммы до 549 120,00 грн);

4 % — если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (на 01.01.2026 — с суммы свыше 549 120,00 грн до 965 120,00 грн);

5 % — если стоимость легкового автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (на 01.01.2026 — с суммы свыше 965 120,00 грн).

Сбор уплачивается со стоимости автомобиля без учета налога на добавленную стоимость, если сумма такого налога указана в документе, подтверждающем цену транспортного средства.

