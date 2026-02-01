У Вінниці невідомий відкрив вогонь у бік групи оповіщення та втік

Наразі правоохоронці розшукують стрілка.

У неділю, 1 лютого, у Вінниці вранці сталася стрілянина: чоловік побачив групу оповіщення і вистрілив кілька разів у їхній бік. Про це повідомила поліція Вінницької області.

Зазначається, що інцидент стався на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії. Наразі вживаються заходи щодо розшуку стрілка.

«Відомо, що невідомий чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події. Ніхто не постраждав», - заявили у поліції.

Також там додали, що наряди поліції розшукують чоловіка. На місці події працює слідчо-оперативна група.

