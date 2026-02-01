В Виннице неизвестный открыл огонь в сторону группы оповещения и скрылся

В настоящее время правоохранители разыскивают стрелявшего.

В воскресенье, 1 февраля, утром в Виннице произошла стрельба: мужчина увидел группу оповещения и произвел несколько выстрелов в их сторону. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии. В настоящее время принимаются меры по розыску стрелка.

«Известно, что неизвестный мужчина увидел группу оповещения и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся с места происшествия. Никто не пострадал», — заявили в полиции.

Также там добавили, что наряды полиции разыскивают мужчину. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

