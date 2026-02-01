  1. В Україні

Пік морозів в Україні очікується 2-4 лютого: коли почне теплішати

21:40, 1 лютого 2026
За даними синоптика, після кількох днів сильних морозів холод в Україні поступово послабшає.
В Україні 2, 3 та 4 лютого прогнозують пік сильних морозів, після чого температура повітря почне поступово підвищуватися. Відчутне послаблення холоду очікується з 5–6 лютого. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, саме перші дні лютого стануть найхолоднішими, однак уже з середини тижня морози відступатимуть. Вона зазначила, що 2-4 лютого в Україні збережеться дуже холодна погода, а з 5–6 лютого температурний режим стане м’якшим.

На Стрітення, яке припадає на 2 лютого, в Україні прогнозується морозна погода. Вночі температура повітря становитиме від -20 до -28 градусів, удень -12…-19 градусів. У південних регіонах вночі очікується -12…-18 градусів, удень -2…-10 градусів.

Синоптик зазначила, що в народі існує чимало прикмет, пов’язаних зі Стрітенням. Зокрема, за однією з них, якщо цього дня буде відлига і півень зможе напитися води з калюжі, весна прийде раніше. Оскільки цього року на Стрітення прогнозуються сильні морози, є надія на ранню весну, додала Діденко.

За прогнозом, антициклон і надалі домінуватиме над більшістю території країни, тому опади в більшості областей малоймовірні. Водночас через вплив чорноморського циклону в Криму та Приазов’ї можливі сніг і хуртовини.

У Києві в ніч на 2 лютого температура повітря знизиться до -25 градусів, удень очікується близько -15 градусів. Опадів у столиці не прогнозують, вдень можливі сонячні прояснення.

За словами синоптика, 3 та 4 лютого холодна погода збережеться, а з 5-6 лютого морози почнуть слабшати. Загалом, щоб пережити найхолодніший період, українцям потрібно протриматися три ночі й три дні.

