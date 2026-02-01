Пик морозов в Украине ожидается 2-4 февраля: когда начнет теплеть

По данным синоптика, после нескольких дней сильных морозов холод в Украине постепенно ослабнет.

В Украине 2, 3 и 4 февраля прогнозируют пик сильных морозов, после чего температура воздуха начнет постепенно повышаться. Ощутимое ослабление холода ожидается с 5-6 февраля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, именно первые дни февраля станут самыми холодными, однако уже с середины недели морозы будут отступать. Она отметила, что 2-4 февраля в Украине сохранится очень холодная погода, а с 5-6 февраля температурный режим станет мягче.

На Сретение, которое приходится на 2 февраля, в Украине прогнозируется морозная погода. Ночью температура воздуха составит от -20 до -28 градусов, днем -12...-19 градусов. В южных регионах ночью ожидается -12…-18 градусов, днем -2…-10 градусов.

Синоптик отметила, что в народе существует немало примет, связанных со Сретением. В частности, по одной из них, если в этот день будет оттепель и петух сможет напиться воды из лужи, весна придет раньше. Поскольку в этом году на Сретение прогнозируются сильные морозы, есть надежда на раннюю весну, добавила Диденко.

По прогнозу, антициклон и в дальнейшем будет доминировать над большей частью территории страны, поэтому осадки в большинстве областей маловероятны. В то же время из-за влияния черноморского циклона в Крыму и Приазовье возможны снег и метели.

В Киеве в ночь на 2 февраля температура воздуха снизится до -25 градусов, днем ожидается около -15 градусов. Осадков в столице не прогнозируют, днем возможны солнечные прояснения.

По словам синоптика, 3 и 4 февраля холодная погода сохранится, а с 5-6 февраля морозы начнут ослабевать. В общем, чтобы пережить самый холодный период, украинцам нужно продержаться три ночи и три дня.

