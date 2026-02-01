  1. В Украине

Пик морозов в Украине ожидается 2-4 февраля: когда начнет теплеть

21:40, 1 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По данным синоптика, после нескольких дней сильных морозов холод в Украине постепенно ослабнет.
Пик морозов в Украине ожидается 2-4 февраля: когда начнет теплеть
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине 2, 3 и 4 февраля прогнозируют пик сильных морозов, после чего температура воздуха начнет постепенно повышаться. Ощутимое ослабление холода ожидается с 5-6 февраля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По ее словам, именно первые дни февраля станут самыми холодными, однако уже с середины недели морозы будут отступать. Она отметила, что 2-4 февраля в Украине сохранится очень холодная погода, а с 5-6 февраля температурный режим станет мягче.

На Сретение, которое приходится на 2 февраля, в Украине прогнозируется морозная погода. Ночью температура воздуха составит от -20 до -28 градусов, днем -12...-19 градусов. В южных регионах ночью ожидается -12…-18 градусов, днем -2…-10 градусов.

Синоптик отметила, что в народе существует немало примет, связанных со Сретением. В частности, по одной из них, если в этот день будет оттепель и петух сможет напиться воды из лужи, весна придет раньше. Поскольку в этом году на Сретение прогнозируются сильные морозы, есть надежда на раннюю весну, добавила Диденко.

По прогнозу, антициклон и в дальнейшем будет доминировать над большей частью территории страны, поэтому осадки в большинстве областей маловероятны. В то же время из-за влияния черноморского циклона в Крыму и Приазовье возможны снег и метели.

В Киеве в ночь на 2 февраля температура воздуха снизится до -25 градусов, днем ожидается около -15 градусов. Осадков в столице не прогнозируют, днем возможны солнечные прояснения.

По словам синоптика, 3 и 4 февраля холодная погода сохранится, а с 5-6 февраля морозы начнут ослабевать. В общем, чтобы пережить самый холодный период, украинцам нужно продержаться три ночи и три дня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина погода

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Прекращение гражданства РФ без консульства — правовая позиция Верховного Суда

Верховный Суд защитил право лица на украинский паспорт путем подачи декларации, признав разрыв дипломатических отношений с РФ причиной, не зависящей от лица.

Разговор адвоката с клиентом больше не будет предметом дисциплинарных производств: решение РАУ

Долгожданное решение РАУ разрушает многолетнюю практику «слива» материалов НСРД из уголовных дел в дисциплинарные производства.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]