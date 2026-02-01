  1. В Україні

У Києві покарали водія Volkswagen, який перетнув подвійну суцільну лінію — відео

22:00, 1 лютого 2026
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія Volkswagen, який перетнув подвійну суцільну лінію — відео
У Печерському районі Києва покарали подія автомобіля Volkswagen, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили керманича та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожньої розмітки) КУпАП.

У відомстві нагадали, що подвійна суцільна лінія дорожньої розмітки поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху або на ділянках доріг з трьома смугами. Лінію перетинати забороняється.

поліція ПДР Київ

