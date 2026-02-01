  1. В Україні

Київ повернувся до тимчасових графіків відключень електроенергії

21:11, 1 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ДТЕК повідомив про стабілізацію енергоситуації та повернення до графіків відключень.
Київ повернувся до тимчасових графіків відключень електроенергії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В ДТЕК повідомили, що ситуацію з енергопостачанням у Києві вдалося стабілізувати. З опівночі столиця повертається до тимчасових графіків відключень електроенергії.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Перевірити актуальний графік можна кількома способами: через чат-бот у Telegram ДТЕК, на офіційному сайті компанії DTEK або у додатку «Київ Цифровий». Це дозволяє киянам планувати день та підготуватися до тимчасових обмежень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ енергетика відключення світла світло графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Без судимості, але з поверненням на службу до Нацгвардії: суд у Львові розглянув справу про СЗЧ

Суд вирішив, що норми воєнного часу допускають звільнення від покарання за умови продовження служби.

Місцеві ради зможуть працювати при 50% складу: новий законопроєкт ВРУ

Новий законопроєкт «Про забезпечення повноважності місцевих рад» приховує інструменти для усунення міських голів та створення військових адміністрацій.

Припинення громадянства РФ без консульства – правова позиція Верховного Суду

Верховний Суд захистив право особи на український паспорт через подання декларації, визнавши розрив дипломатичних відносин з РФ незалежною від особи причиною.

Розмова адвоката з клієнтом більше не буде предметом дисциплінарних проваджень: рішення РАУ

Довгоочікуване рішення РАУ руйнує багаторічну практику «зливу» матеріалів НСРД із кримінальних справ у дисциплінарні провадження.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]