Київ повернувся до тимчасових графіків відключень електроенергії

ДТЕК повідомив про стабілізацію енергоситуації та повернення до графіків відключень.

В ДТЕК повідомили, що ситуацію з енергопостачанням у Києві вдалося стабілізувати. З опівночі столиця повертається до тимчасових графіків відключень електроенергії.

Перевірити актуальний графік можна кількома способами: через чат-бот у Telegram ДТЕК, на офіційному сайті компанії DTEK або у додатку «Київ Цифровий». Це дозволяє киянам планувати день та підготуватися до тимчасових обмежень.

