Киев вернулся к временным графикам отключений электроэнергии

ДТЭК сообщил о стабилизации энергоситуации и возвращении к графикам отключений.

В ДТЭК сообщили, что ситуацию с энергоснабжением в Киеве удалось стабилизировать. С полуночи столица возвращается к временным графикам отключений электроэнергии.

Проверить актуальный график можно несколькими способами: через чат-бот в Telegram ДТЭК, на официальном сайте компании DTEK или в приложении «Киев Цифровой». Это позволяет киевлянам планировать день и подготовиться к временным ограничениям.

