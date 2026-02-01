На Львівщині затримали ексдепутата, який за 5500 доларів обіцяв вплинути на ТЦК та ВЛК

Колишній депутат обіцяв вирішити питання зняття військовозобов’язаного з розшуку та оновлення його військово-облікових документів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині 53-річний мешканець Жидачева організував схему отримання прибутку від військовозобов’язаного за сприяння в уникненні мобілізації.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, чоловік стверджував, що має достатньо зв’язків, щоб вплинути на посадовців 1 відділу Стрийського РТЦК та СП, а також на членів військово-лікарської комісії однієї з лікарень Стрийщини.

«За 5 500 доларів США колишній депутат обіцяв вирішити питання зняття військовозобов’язаного з розшуку та оновлення його військово-облікових документів. Окрім цього, він мав вплинути на членів ВЛК, щоб «клієнт» отримав необхідний висновок. У подальшому, це дало б можливість 29-річному мешканцю Львова офіційно працевлаштуватися та отримати бронювання, а відтак і законні підстави для уникнення мобілізації в ЗСУ», - заявили у прокуратурі.

Зловмисника затримали під час отримання ним від військовозобов’язаного частини обумовленої суми – 153 000 грн.

Наразі йому повідомлено про підозру у зловживанні впливом. За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.