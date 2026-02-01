  1. В Украине

Во Львовской области задержали экс-депутата, который за 5500 долларов обещал повлиять на ТЦК и ВВК

22:58, 1 февраля 2026
Бывший депутат обещал решить вопрос снятия военнообязанного с розыска и обновления его военно-учетных документов.
Во Львовской области 53-летний житель Жидачева организовал схему получения прибыли от военнообязанного за содействие в уклонении от мобилизации.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, мужчина утверждал, что имеет достаточно связей, чтобы повлиять на должностных лиц 1-го отдела Стрыйского РТЦК и СП, а также на членов военно-врачебной комиссии одной из больниц Стрыйского района.

«За 5 500 долларов США бывший депутат обещал решить вопрос снятия военнообязанного с розыска и обновления его военно-учетных документов. Кроме того, он должен был повлиять на членов ВЛК, чтобы “клиент” получил необходимое заключение. В дальнейшем это дало бы возможность 29-летнему жителю Львова официально трудоустроиться и получить бронирование, а значит — законные основания для уклонения от мобилизации в ВСУ», — заявили в прокуратуре.

Злоумышленника задержали во время получения им от военнообязанного части оговоренной суммы — 153 000 грн.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием. По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.

