Во Львовской области задержали экс-депутата, который за 5500 долларов обещал повлиять на ТЦК и ВВК
Во Львовской области 53-летний житель Жидачева организовал схему получения прибыли от военнообязанного за содействие в уклонении от мобилизации.
Как сообщила Львовская областная прокуратура, мужчина утверждал, что имеет достаточно связей, чтобы повлиять на должностных лиц 1-го отдела Стрыйского РТЦК и СП, а также на членов военно-врачебной комиссии одной из больниц Стрыйского района.
«За 5 500 долларов США бывший депутат обещал решить вопрос снятия военнообязанного с розыска и обновления его военно-учетных документов. Кроме того, он должен был повлиять на членов ВЛК, чтобы “клиент” получил необходимое заключение. В дальнейшем это дало бы возможность 29-летнему жителю Львова официально трудоустроиться и получить бронирование, а значит — законные основания для уклонения от мобилизации в ВСУ», — заявили в прокуратуре.
Злоумышленника задержали во время получения им от военнообязанного части оговоренной суммы — 153 000 грн.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием. По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.
