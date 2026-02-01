  1. В Україні
  2. / У світі

ППО, радари Saab, дрони та РЕБ – Швеція готує один із найбільших пакетів військової допомоги для України

20:59, 1 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Україна та Швеція обговорили один із найбільших пакетів безпекової допомоги.
ППО, радари Saab, дрони та РЕБ – Швеція готує один із найбільших пакетів військової допомоги для України
Фото: mod.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони України Михайло Федоров під час розмови з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном обговорив формування одного з найбільших пакетів безпекової допомоги для України.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили в Міноборони, шведська сторона готує масштабний пакет підтримки, до якого мають увійти засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії Saab. Також передбачені внески в український оборонно-промисловий комплекс, зокрема додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, у тому числі deep strike.

Під час розмови сторони зосередилися на кількох ключових напрямах співпраці.

Зокрема, йшлося про посилення протиповітряної оборони та протидію балістичним загрозам. Україна та Швеція опрацьовують додаткові внески до ініціативи PURL для забезпечення українських військових критично важливим озброєнням, зокрема засобами протидії балістичним ракетам.

Окремо обговорили партнерство у сфері оборонних інновацій. Кластер Brave1 розглядає можливість запуску спільної програми Brave-Sweden, яка у форматі співфінансування дозволить залучати грантові кошти для оборонних компаній та тестувати інноваційні рішення безпосередньо на фронті.

Також сторони працюють над прискоренням запуску спільних виробництв у сфері defense tech, зокрема над розміщенням виробництва українських безпекових рішень на території Швеції.

Крім того, під час розмови предметно обговорили авіаційну складову, зокрема можливість постачання літаків Gripen та передачі ракет Meteor, які є ключовими засобами протидії літакам — носіям керованих авіаційних бомб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зброя Україна Швеція оборона Міноборони Михайло Федоров ППО переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Без судимості, але з поверненням на службу до Нацгвардії: суд у Львові розглянув справу про СЗЧ

Суд вирішив, що норми воєнного часу допускають звільнення від покарання за умови продовження служби.

Місцеві ради зможуть працювати при 50% складу: новий законопроєкт ВРУ

Новий законопроєкт «Про забезпечення повноважності місцевих рад» приховує інструменти для усунення міських голів та створення військових адміністрацій.

Припинення громадянства РФ без консульства – правова позиція Верховного Суду

Верховний Суд захистив право особи на український паспорт через подання декларації, визнавши розрив дипломатичних відносин з РФ незалежною від особи причиною.

Розмова адвоката з клієнтом більше не буде предметом дисциплінарних проваджень: рішення РАУ

Довгоочікуване рішення РАУ руйнує багаторічну практику «зливу» матеріалів НСРД із кримінальних справ у дисциплінарні провадження.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]