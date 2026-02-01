ППО, радари Saab, дрони та РЕБ – Швеція готує один із найбільших пакетів військової допомоги для України

Україна та Швеція обговорили один із найбільших пакетів безпекової допомоги.

Міністр оборони України Михайло Федоров під час розмови з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном обговорив формування одного з найбільших пакетів безпекової допомоги для України.

Як повідомили в Міноборони, шведська сторона готує масштабний пакет підтримки, до якого мають увійти засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії Saab. Також передбачені внески в український оборонно-промисловий комплекс, зокрема додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, у тому числі deep strike.

Під час розмови сторони зосередилися на кількох ключових напрямах співпраці.

Зокрема, йшлося про посилення протиповітряної оборони та протидію балістичним загрозам. Україна та Швеція опрацьовують додаткові внески до ініціативи PURL для забезпечення українських військових критично важливим озброєнням, зокрема засобами протидії балістичним ракетам.

Окремо обговорили партнерство у сфері оборонних інновацій. Кластер Brave1 розглядає можливість запуску спільної програми Brave-Sweden, яка у форматі співфінансування дозволить залучати грантові кошти для оборонних компаній та тестувати інноваційні рішення безпосередньо на фронті.

Також сторони працюють над прискоренням запуску спільних виробництв у сфері defense tech, зокрема над розміщенням виробництва українських безпекових рішень на території Швеції.

Крім того, під час розмови предметно обговорили авіаційну складову, зокрема можливість постачання літаків Gripen та передачі ракет Meteor, які є ключовими засобами протидії літакам — носіям керованих авіаційних бомб.

