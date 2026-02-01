ПВО, радары Saab, дроны и РЭБ – Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощи для Украины

Украина и Швеция обсудили один из крупнейших пакетов помощи в сфере безопасности.

Фото: mod.gov.ua

Министр обороны Украины Михаил Федоров во время беседы с министром обороны Швеции Полом Йонсоном обсудил формирование одного из крупнейших пакетов помощи в области безопасности для Украины.

Как сообщили в Минобороны, шведская сторона готовит масштабный пакет поддержки, в который должны войти средства противовоздушной обороны и радары производства компании Saab. Также предусмотрены взносы в украинский оборонно-промышленный комплекс, в частности дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, в том числе deep strike.

Во время разговора стороны сосредоточились на нескольких ключевых направлениях сотрудничества.

В частности, речь шла об усилении противовоздушной обороны и противодействии баллистическим угрозам. Украина и Швеция прорабатывают дополнительные взносы в инициативу PURL для обеспечения украинских военных критически важным вооружением, в частности средствами противодействия баллистическим ракетам.

Отдельно обсудили партнерство в сфере оборонных инноваций. Кластер Brave1 рассматривает возможность запуска совместной программы Brave-Sweden, которая в формате софинансирования позволит привлекать грантовые средства для оборонных компаний и тестировать инновационные решения непосредственно на фронте.

Также стороны работают над ускорением запуска совместных производств в сфере defense tech, в частности над размещением производства украинских решений в области безопасности на территории Швеции.

Кроме того, во время беседы предметно обсудили авиационную составляющую, в частности возможность поставки самолетов Gripen и передачи ракет Meteor, которые являются ключевыми средствами противодействия самолетам — носителям управляемых авиационных бомб.

