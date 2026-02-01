  1. В Украине
  2. / В мире

ПВО, радары Saab, дроны и РЭБ – Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощи для Украины

20:59, 1 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украина и Швеция обсудили один из крупнейших пакетов помощи в сфере безопасности.
ПВО, радары Saab, дроны и РЭБ – Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощи для Украины
Фото: mod.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Украины Михаил Федоров во время беседы с министром обороны Швеции Полом Йонсоном обсудил формирование одного из крупнейших пакетов помощи в области безопасности для Украины.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Минобороны, шведская сторона готовит масштабный пакет поддержки, в который должны войти средства противовоздушной обороны и радары производства компании Saab. Также предусмотрены взносы в украинский оборонно-промышленный комплекс, в частности дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, в том числе deep strike.

Во время разговора стороны сосредоточились на нескольких ключевых направлениях сотрудничества.

В частности, речь шла об усилении противовоздушной обороны и противодействии баллистическим угрозам. Украина и Швеция прорабатывают дополнительные взносы в инициативу PURL для обеспечения украинских военных критически важным вооружением, в частности средствами противодействия баллистическим ракетам.

Отдельно обсудили партнерство в сфере оборонных инноваций. Кластер Brave1 рассматривает возможность запуска совместной программы Brave-Sweden, которая в формате софинансирования позволит привлекать грантовые средства для оборонных компаний и тестировать инновационные решения непосредственно на фронте.

Также стороны работают над ускорением запуска совместных производств в сфере defense tech, в частности над размещением производства украинских решений в области безопасности на территории Швеции.

Кроме того, во время беседы предметно обсудили авиационную составляющую, в частности возможность поставки самолетов Gripen и передачи ракет Meteor, которые являются ключевыми средствами противодействия самолетам — носителям управляемых авиационных бомб.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие Украина Швеция оборона Минобороны Михаил Федоров ПВО переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Прекращение гражданства РФ без консульства — правовая позиция Верховного Суда

Верховный Суд защитил право лица на украинский паспорт путем подачи декларации, признав разрыв дипломатических отношений с РФ причиной, не зависящей от лица.

Разговор адвоката с клиентом больше не будет предметом дисциплинарных производств: решение РАУ

Долгожданное решение РАУ разрушает многолетнюю практику «слива» материалов НСРД из уголовных дел в дисциплинарные производства.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]