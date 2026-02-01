  1. В Україні

У Києві понад 500 будинків без опалення – Зеленський розповів про ситуацію в регіонах

19:29, 1 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент заслухав доповіді щодо безпекової та енергетичної ситуації в областях, роботи залізниці, обстрілів і відновлення інфраструктури.
У Києві понад 500 будинків без опалення – Зеленський розповів про ситуацію в регіонах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати селекторної наради щодо ситуації в регіонах.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Президент заслухав доповідь щодо Київської області. За його словами, в регіоні щоденно нарощують когенераційні потужності та видають теплові набори. Загалом щодня роздають близько п’яти тисяч таких комплектів, програму планують розширювати.

Водночас у Києві, за словами президента, зберігається складна ситуація з теплопостачанням. Понад 500 багатоквартирних будинків залишаються без опалення, ремонтні роботи тривають.

«Щодня на Київщині роздають близько п’яти тисяч таких теплових наборів. Продовжується надзвичайно складна ситуація в Києві з теплом. Більш ніж 500 багатоквартирних будинків – без опалення. Досі ремонтні роботи. І це точно не може сприйматись як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла, кожен день, незалежно від ситуації – сотні будинків. Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті – недостатньо», – зауважив Зеленський.

Також, за його словами, була доповідь Міністерства внутрішніх справ щодо пунктів підтримки та обігріву в Києві. Кількість звернень громадян зростає, у кількох районах розгорнуті додаткові пункти, де надають гаряче харчування. Працює лінія 112 та урядовий контактний центр для фіксації потреб населення.

Крім того, Президент зазначив, що на Дніпровщині в Тернівці Павлоградського району російські дрони вдарили по автобусу з шахтарями. Є загиблі та поранені. У Нікополі та Марганці через атаки дронів пошкоджено енергетичні лінії, що призвело до відключень електроенергії. Також зафіксовані удари по залізничній логістиці в області. У Конотопі на Сумщині російські війська також атакували інфраструктуру залізниці. Ремонтні роботи тривають, рух і зв’язок між регіонами підтримуються.

Також, під час селектора заслухали доповіді про ситуацію на Харківщині, Черкащині, у Хмельницькій та Чернівецькій областях. Окремо обговорили з міністром енергетики взаємодію з Румунією. Також доповіді стосувалися Донеччини, де служби реагують на всі запити, та Одеської області, де триває відновлення після негоди.

Крім того, він повідомив про відключення електроенергії на Кіровоградщині, де ведуться відновлювальні роботи, а також про ситуацію у Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Миколаївській областях і в Миколаєві. На Чернігівщині, Херсонщині та в Запорізькій області, за словами Президента, фіксують інтенсивні обстріли, і на кожен з них має бути відповідь як у військовій, так і в дипломатичній площині.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

президент Україна енергетика Володимир Зеленський світло опалення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Місцеві ради зможуть працювати при 50% складу: новий законопроєкт ВРУ

Новий законопроєкт «Про забезпечення повноважності місцевих рад» приховує інструменти для усунення міських голів та створення військових адміністрацій.

Припинення громадянства РФ без консульства – правова позиція Верховного Суду

Верховний Суд захистив право особи на український паспорт через подання декларації, визнавши розрив дипломатичних відносин з РФ незалежною від особи причиною.

Розмова адвоката з клієнтом більше не буде предметом дисциплінарних проваджень: рішення РАУ

Довгоочікуване рішення РАУ руйнує багаторічну практику «зливу» матеріалів НСРД із кримінальних справ у дисциплінарні провадження.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Кредит онлайн, а борг – офлайн: суд у Тернівці визнав електронний договір і постановив стягнути заборгованість

Суд ухвалив рішення про стягнення 65 тисяч грн, визнавши цифрову форму кредиту з усіма правовими наслідками.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]