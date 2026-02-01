У Києві понад 500 будинків без опалення – Зеленський розповів про ситуацію в регіонах

Президент заслухав доповіді щодо безпекової та енергетичної ситуації в областях, роботи залізниці, обстрілів і відновлення інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати селекторної наради щодо ситуації в регіонах.

Президент заслухав доповідь щодо Київської області. За його словами, в регіоні щоденно нарощують когенераційні потужності та видають теплові набори. Загалом щодня роздають близько п’яти тисяч таких комплектів, програму планують розширювати.

Водночас у Києві, за словами президента, зберігається складна ситуація з теплопостачанням. Понад 500 багатоквартирних будинків залишаються без опалення, ремонтні роботи тривають.

«Щодня на Київщині роздають близько п’яти тисяч таких теплових наборів. Продовжується надзвичайно складна ситуація в Києві з теплом. Більш ніж 500 багатоквартирних будинків – без опалення. Досі ремонтні роботи. І це точно не може сприйматись як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла, кожен день, незалежно від ситуації – сотні будинків. Є удари, немає ударів – все одно сотні будинків у Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті – недостатньо», – зауважив Зеленський.

Також, за його словами, була доповідь Міністерства внутрішніх справ щодо пунктів підтримки та обігріву в Києві. Кількість звернень громадян зростає, у кількох районах розгорнуті додаткові пункти, де надають гаряче харчування. Працює лінія 112 та урядовий контактний центр для фіксації потреб населення.

Крім того, Президент зазначив, що на Дніпровщині в Тернівці Павлоградського району російські дрони вдарили по автобусу з шахтарями. Є загиблі та поранені. У Нікополі та Марганці через атаки дронів пошкоджено енергетичні лінії, що призвело до відключень електроенергії. Також зафіксовані удари по залізничній логістиці в області. У Конотопі на Сумщині російські війська також атакували інфраструктуру залізниці. Ремонтні роботи тривають, рух і зв’язок між регіонами підтримуються.

Також, під час селектора заслухали доповіді про ситуацію на Харківщині, Черкащині, у Хмельницькій та Чернівецькій областях. Окремо обговорили з міністром енергетики взаємодію з Румунією. Також доповіді стосувалися Донеччини, де служби реагують на всі запити, та Одеської області, де триває відновлення після негоди.

Крім того, він повідомив про відключення електроенергії на Кіровоградщині, де ведуться відновлювальні роботи, а також про ситуацію у Вінницькій, Житомирській, Полтавській, Миколаївській областях і в Миколаєві. На Чернігівщині, Херсонщині та в Запорізькій області, за словами Президента, фіксують інтенсивні обстріли, і на кожен з них має бути відповідь як у військовій, так і в дипломатичній площині.

