  1. В Украине

В Киеве более 500 домов без отопления – Зеленский рассказал о ситуации в регионах

19:29, 1 февраля 2026
Президент заслушал доклады о ситуации с безопасностью и энергетикой в областях, работе железной дороги, обстрелах и восстановлении инфраструктуры.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах селекторного совещания по ситуации в регионах.

Президент заслушал доклад по Киевской области. По его словам, в регионе ежедневно наращивают когенерационные мощности и выдают тепловые наборы. В целом ежедневно раздают около пяти тысяч таких комплектов, программу планируют расширять.

В то же время в Киеве, по словам президента, сохраняется сложная ситуация с теплоснабжением. Более 500 многоквартирных домов остаются без отопления, ремонтные работы продолжаются.

«Ежедневно в Киевской области раздают около пяти тысяч таких тепловых наборов. Продолжается чрезвычайно сложная ситуация в Киеве с теплом. Более 500 многоквартирных домов – без отопления. До сих пор ведутся ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как что-то нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла, каждый день, независимо от ситуации – сотни домов. Есть удары, нет ударов – все равно сотни домов в Киеве без отопления. Это означает, что работы в городе – недостаточно», – отметил Зеленский.

Также, по его словам, был доклад Министерства внутренних дел о пунктах поддержки и обогрева в Киеве. Количество обращений граждан растет, в нескольких районах развернуты дополнительные пункты, где предоставляют горячее питание. Работает линия 112 и правительственный контактный центр для фиксации потребностей населения.

Кроме того, Президент отметил, что в Днепровской области в Терновке Павлоградского района российские дроны ударили по автобусу с шахтерами. Есть погибшие и раненые. В Никополе и Марганце из-за атак дронов повреждены энергетические линии, что привело к отключениям электроэнергии. Также зафиксированы удары по железнодорожной логистике в области. В Конотопе на Сумщине российские войска также атаковали инфраструктуру железной дороги. Ремонтные работы продолжаются, движение и связь между регионами поддерживаются.

Также, во время селектора заслушали доклады о ситуации в Харьковской, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Отдельно обсудили с министром энергетики взаимодействие с Румынией. Также доклады касались Донецкой области, где службы реагируют на все запросы, и Одесской области, где продолжается восстановление после непогоды.

Кроме того, он сообщил об отключении электроэнергии в Кировоградской области, где ведутся восстановительные работы, а также о ситуации в Винницкой, Житомирской, Полтавской, Николаевской областях и в Николаеве. В Черниговской, Херсонской и Запорожской областях, по словам Президента, фиксируются интенсивные обстрелы, и на каждый из них должен быть ответ как в военной, так и в дипломатической плоскости.

