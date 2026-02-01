РФ може повернутися до mesh-модемів у дронах через обмеження Starlink – Сергій Бескрестнов

Mesh-модеми легше придушуються засобами РЕБ, що знижує точність ударів БПЛА.

Російські військові через обмеження у використанні Starlink можуть знову перейти до застосування mesh-модемів у безпілотниках. Про це заявив радник міністра оборони, фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

За його словами, mesh-модеми значно легше піддаються радіоелектронному придушенню, що дає змогу зменшити ефективність прицільних атак по об’єктах. Він зазначив, що такі модеми «добре давляться», і навіть недорогі перешкодні блоки китайського виробництва здатні впливати на їхню роботу з ефективністю близько 40%.

Бескрестнов пояснив, що придушення передачі зображення та точного управління ударним БПЛА на дистанції 300–500 метрів уже суттєво знижує ймовірність влучання дрона в ціль.

«Поляризація вертикальна. Пригнічуємо 1300-1550 МГц і 3200-3400 МГц. Потужність модуля 70-100 ват норм. Звичайно у противника будуть нові діапазони і ми будемо їх теж пригнічувати», – зазначив Бескрестнов.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Ілон Маск повідомив про вирішення проблеми використання Starlink на російських БПЛА. Як відомо, раніше Міністр оборони України Михайло Федоров заявляв, що країна співпрацює зі SpaceX, аби не допустити використання Росією Starlink для керування дронами. Через деякий час американський бізнесмен, власник компаній SpaceX, Tesla і X Ілон Маск повідомив, що заходи, запроваджені SpaceX для обмеження несанкціонованого використання Starlink Росією, ймовірно, виявилися ефективними.

