  1. В Україні
  2. / У світі

РФ може повернутися до mesh-модемів у дронах через обмеження Starlink – Сергій Бескрестнов

20:23, 1 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Mesh-модеми легше придушуються засобами РЕБ, що знижує точність ударів БПЛА.
РФ може повернутися до mesh-модемів у дронах через обмеження Starlink – Сергій Бескрестнов
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російські військові через обмеження у використанні Starlink можуть знову перейти до застосування mesh-модемів у безпілотниках. Про це заявив радник міністра оборони, фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, mesh-модеми значно легше піддаються радіоелектронному придушенню, що дає змогу зменшити ефективність прицільних атак по об’єктах. Він зазначив, що такі модеми «добре давляться», і навіть недорогі перешкодні блоки китайського виробництва здатні впливати на їхню роботу з ефективністю близько 40%.

Бескрестнов пояснив, що придушення передачі зображення та точного управління ударним БПЛА на дистанції 300–500 метрів уже суттєво знижує ймовірність влучання дрона в ціль.

«Поляризація вертикальна. Пригнічуємо 1300-1550 МГц  і 3200-3400 МГц. Потужність модуля 70-100 ват норм. Звичайно у противника будуть нові діапазони і ми будемо їх теж пригнічувати», – зазначив Бескрестнов.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Ілон Маск повідомив про вирішення проблеми використання Starlink на російських БПЛА. Як відомо, раніше Міністр оборони України Михайло Федоров заявляв, що країна співпрацює зі SpaceX, аби не допустити використання Росією Starlink для керування дронами. Через деякий час американський бізнесмен, власник компаній SpaceX, Tesla і X Ілон Маск повідомив, що заходи, запроваджені SpaceX для обмеження несанкціонованого використання Starlink Росією, ймовірно, виявилися ефективними.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія Україна війна обстріл дрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Без судимості, але з поверненням на службу до Нацгвардії: суд у Львові розглянув справу про СЗЧ

Суд вирішив, що норми воєнного часу допускають звільнення від покарання за умови продовження служби.

Місцеві ради зможуть працювати при 50% складу: новий законопроєкт ВРУ

Новий законопроєкт «Про забезпечення повноважності місцевих рад» приховує інструменти для усунення міських голів та створення військових адміністрацій.

Припинення громадянства РФ без консульства – правова позиція Верховного Суду

Верховний Суд захистив право особи на український паспорт через подання декларації, визнавши розрив дипломатичних відносин з РФ незалежною від особи причиною.

Розмова адвоката з клієнтом більше не буде предметом дисциплінарних проваджень: рішення РАУ

Довгоочікуване рішення РАУ руйнує багаторічну практику «зливу» матеріалів НСРД із кримінальних справ у дисциплінарні провадження.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]