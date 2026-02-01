РФ может вернуться к mesh-модемам в дронах из-за ограничений Starlink – Сергей Бескрестов

Mesh-модемы легче подавляются средствами РЭБ, что снижает точность ударов БПЛА.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские военные из-за ограничений в использовании Starlink могут снова перейти к применению mesh-модемов в беспилотниках. Об этом заявил советник министра обороны, специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Флеш).

По его словам, mesh-модемы значительно легче поддаются радиоэлектронному подавлению, что позволяет снизить эффективность прицельных атак по объектам. Он отметил, что такие модемы «хорошо подавляются», и даже недорогие помеховые блоки китайского производства способны влиять на их работу с эффективностью около 40%.

Бескрестнов пояснил, что подавление передачи изображения и точного управления ударным БПЛА на дистанции 300–500 метров уже существенно снижает вероятность попадания дрона в цель.

«Поляризация вертикальная. Подавляем 1300-1550 МГц и 3200-3400 МГц. Мощность модуля 70-100 ватт норм. Конечно, у противника будут новые диапазоны, и мы будем их тоже подавлять», — отметил Бескрестов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Илон Маск сообщил о решении проблемы использования Starlink на российских БПЛА. Как известно, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что страна сотрудничает с SpaceX, чтобы не допустить использования Россией Starlink для управления дронами. Через некоторое время американский бизнесмен, владелец компаний SpaceX, Tesla и X Илон Маск сообщил, что меры, введенные SpaceX для ограничения несанкционированного использования Starlink Россией, вероятно, оказались эффективными.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.