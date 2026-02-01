  1. В Украине
РФ может вернуться к mesh-модемам в дронах из-за ограничений Starlink – Сергей Бескрестов

20:23, 1 февраля 2026
Mesh-модемы легче подавляются средствами РЭБ, что снижает точность ударов БПЛА.
Российские военные из-за ограничений в использовании Starlink могут снова перейти к применению mesh-модемов в беспилотниках. Об этом заявил советник министра обороны, специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Флеш).

По его словам, mesh-модемы значительно легче поддаются радиоэлектронному подавлению, что позволяет снизить эффективность прицельных атак по объектам. Он отметил, что такие модемы «хорошо подавляются», и даже недорогие помеховые блоки китайского производства способны влиять на их работу с эффективностью около 40%.

Бескрестнов пояснил, что подавление передачи изображения и точного управления ударным БПЛА на дистанции 300–500 метров уже существенно снижает вероятность попадания дрона в цель.

«Поляризация вертикальная. Подавляем 1300-1550 МГц и 3200-3400 МГц. Мощность модуля 70-100 ватт норм. Конечно, у противника будут новые диапазоны, и мы будем их тоже подавлять», — отметил Бескрестов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Илон Маск сообщил о решении проблемы использования Starlink на российских БПЛА. Как известно, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что страна сотрудничает с SpaceX, чтобы не допустить использования Россией Starlink для управления дронами. Через некоторое время американский бизнесмен, владелец компаний SpaceX, Tesla и X Илон Маск сообщил, что меры, введенные SpaceX для ограничения несанкционированного использования Starlink Россией, вероятно, оказались эффективными.

