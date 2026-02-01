Илон Маск сообщил о решении проблемы использования Starlink на российских БПЛА

Михаил Федоров поблагодарил Илона Маска и подтвердил результативность принятых мер.

Как известно, ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что страна сотрудничает со SpaceX, чтобы не допустить использования Россией Starlink для управления дронами.

Спустя некоторое время американский бизнесмен, владелец компаний SpaceX, Tesla и X Илон Маск сообщил, что меры, внедренные SpaceX для ограничения несанкционированного использования Starlink Россией, вероятно, оказались эффективными.

«Похоже, что наши действия по прекращению незаконного использования Starlink Россией дали результат. Сообщите, если нужно принять дополнительные меры», — написал Маск на своей странице в соцсети X 1 февраля.

В то же время Михаил Федоров поблагодарил Маска и подтвердил результативность действий: «Первые шаги уже дают реальные результаты. Мы тесно сотрудничаем с вашей командой над следующими важными шагами. Спасибо, что вы с нами. Вы настоящий поборник свободы и настоящий друг украинского народа».

