Ілон Маск повідомив про вирішення проблеми використання Starlink на російських БПЛА

Михайло Федоров подякував Ілону Маску й підтвердив результативність запроваджених дій.

Як відомо, раніше Міністр оборони України Михайло Федоров заявляв, що країна співпрацює зі SpaceX, аби не допустити використання Росією Starlink для керування дронами.

Через деякий час американський бізнесмен, власник компаній SpaceX, Tesla і X Ілон Маск повідомив, що заходи, запроваджені SpaceX для обмеження несанкціонованого використання Starlink Росією, ймовірно, виявилися ефективними.

«Схоже, що наші дії щодо припинення незаконного використання Starlink Росією дали результат. Повідомте, якщо потрібно вжити додаткових заходів», – написав Маск на своїй сторінці у соцмережі X 1 лютого.

Водночас, Михайло Федоров подякував Маску й підтвердив результативність дій: «Перші кроки вже дають реальні результати. Ми тісно співпрацюємо з вашою командою над наступними важливими кроками. Дякуємо, що ви з нами. Ви справжній поборник свободи та справжній друг українського народу».

