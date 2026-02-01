  1. В Україні
Лютий стане місяцем активної дипломатії – Зеленський анонсував тристоронню зустріч між Україною, США та РФ

19:47, 1 лютого 2026
У середу та четвер запланована тристороння зустріч України, США та РФ.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у середу та четвер (4 та 5 лютого) має відбутися тристороння зустріч за участі України, США та Росії. За його словами вже є домовленість.

«Щойно я говорив з Рустемом Умєровим. На завтра я призначив нараду, щоб погодити рамки розмови й підготувати все. У понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини», – зазначив Зеленський.

Президент також зазначив, що в лютому Україна матиме інтенсивну зовнішньополітичну активність. Контакти та зустрічі, за його словами, розпочнуться вже з наступного дня.

Окремо Зеленський наголосив на очікуваннях від американської сторони.

«Розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і зокрема це стосується заходів деескалації - скорочення ударів, багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно», – додав Президент.

