Наступні переговори України, США та РФ відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі, — Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 1 лютого була доповідь української переговорної команди.

За його словами, визначено дати наступних тристоронніх зустрічей: 4 та 5 лютого в Абу-Дабі.

«Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни», - сказав він.

Раніше Зеленський публічно запросив Путіна приїхати на переговори.

