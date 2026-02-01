Следующие переговоры Украины, США и РФ состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби, — Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному завершению войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 1 февраля состоялся доклад украинской переговорной команды.

По его словам, определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби.

«Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному завершению войны», — сказал он.

Ранее Зеленский публично пригласил Путина приехать на переговоры.

