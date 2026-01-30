Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби могут перенести или изменить локацию — причина

Окончательные параметры встречи зависят от развития ситуации между США и Ираном.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Запланированные переговоры с участием делегаций Украины, США и России, которые предварительно должны были состояться в воскресенье, 1 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ), могут перенести или изменить место проведения. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Я не знаю, когда будет следующая встреча. Она должна была быть в воскресенье. Договорились, что встреча будет в Абу-Даби. И для нас очень нужно, чтобы все были на встрече, с кем договаривались, потому что все ожидают фидбек. Но может быть изменена дата или место», — заявил Зеленский во время общения с журналистами.

Глава государства пояснил, что возможные корректировки связаны с текущей ситуацией в отношениях между США и Ираном, которая может повлиять на график проведения встречи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.