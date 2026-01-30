  1. В Україні
Перемовини України, США та Росії в Абу-Дабі можуть перенести або змінити локацію — причина

11:39, 30 січня 2026
Остаточні параметри зустрічі залежать від розвитку ситуації між США та Іраном.
Заплановані перемовини за участі делегацій України, США та Росії, які попередньо мали відбутися в неділю, 1 лютого, в Абу-Дабі (ОАЕ), можуть перенести або змінити місце проведення. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Я не знаю, коли буде наступна зустріч. Повинна була бути в неділю. Домовились, що зустріч буде в Абу-Дабі. І для нас дуже потрібно, щоб всі були на зустрічі, з ким домовлялись, тому що всі очікують фідбек. Але може бути змінена дата або місце», — заявив Зеленський під час спілкування з журналістами.

Глава держави пояснив, що можливі коригування пов’язані з поточною ситуацією у відносинах між США та Іраном, яка може вплинути на графік проведення зустрічі.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

