Перемовини України, США та Росії в Абу-Дабі можуть перенести або змінити локацію — причина

Остаточні параметри зустрічі залежать від розвитку ситуації між США та Іраном.

Заплановані перемовини за участі делегацій України, США та Росії, які попередньо мали відбутися в неділю, 1 лютого, в Абу-Дабі (ОАЕ), можуть перенести або змінити місце проведення. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Я не знаю, коли буде наступна зустріч. Повинна була бути в неділю. Домовились, що зустріч буде в Абу-Дабі. І для нас дуже потрібно, щоб всі були на зустрічі, з ким домовлялись, тому що всі очікують фідбек. Але може бути змінена дата або місце», — заявив Зеленський під час спілкування з журналістами.

Глава держави пояснив, що можливі коригування пов’язані з поточною ситуацією у відносинах між США та Іраном, яка може вплинути на графік проведення зустрічі.

