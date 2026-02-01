Февраль станет месяцем активной дипломатии – Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу между Украиной, США и РФ

В среду и четверг запланирована трехсторонняя встреча Украины, США и РФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду и четверг (4 и 5 февраля) должна состояться трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России. По его словам, договоренность уже достигнута.

«Только что я разговаривал с Рустемом Умеровым. На завтра я назначил совещание, чтобы согласовать рамки разговора и подготовить все. В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры», – отметил Зеленский.

Президент также отметил, что в феврале Украина будет вести интенсивную внешнеполитическую деятельность. Контакты и встречи, по его словам, начнутся уже со следующего дня.

Отдельно Зеленский подчеркнул ожидания от американской стороны.

«Рассчитываем, что и американская сторона будет так же активна, и в частности это касается мер деэскалации – сокращения ударов, многое зависит от того, что удастся американской стороне, чтобы люди доверяли и процессу, и результатам, безусловно», – добавил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.