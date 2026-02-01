Виплати військовим у полоні та зниклим безвісти – хто має право та як оформити
Кіровоградський обласний ТЦК та СП роз’яснив порядок виплат грошового забезпечення військовослужбовцям, які потрапили в полон або зникли безвісти.
Хто може претендувати на виплати
Право на отримання мають:
- особа, на користь якої військовослужбовець завчасно склав особисте розпорядження;
- особи першої черги (за відсутності розпорядження) — дружина/чоловік, неповнолітні діти, діти з інвалідністю з дитинства, батьки, яких не позбавлено батьківських прав;
- особи другої черги — повнолітні діти, рідні брати та сестри (якщо відсутні розпорядження та особи першої черги).
Не мають права на виплати особи, засуджені за державну зраду або колабораційну діяльність, а також громадяни РФ і Білорусі, або ті, хто постійно проживає на території цих країн.
Як скласти особисте розпорядження
Військовослужбовець може вказати будь-яку особу та частку грошового забезпечення:
- Написати заяву у довільній письмовій формі;
- Завірити підпис у командира частини або нотаріуса;
- Передати на збереження у військову частину.
Документи для подання
До ТЦК та СП потрібно подати:
- заяву з реквізитами банку та IBAN;
- копію паспорту або тимчасового посвідчення;
- копію коду платника податків;
- документи, що підтверджують родинні зв’язки;
- при необхідності — документи про опікунство, усиновлення чи інвалідність.
Процедура та строки
Після подання заяви та документів ТЦК та СП формує електронний пакет, надсилає до військової частини, де розглядають заяву протягом 15 днів. У разі позитивного рішення виплати здійснюються щомісяця на вказаний банківський рахунок.
Розмір та період виплат
- За особистим розпорядженням — зазначена у ньому частка;
- Особи першої черги — 50% загальної суми, решта депонується;
- Особи другої черги — 20% загальної суми, решта депонується.
Виплати не здійснюються, якщо військовослужбовець добровільно здався в полон, залишив частину або дезертирував.
Період виплат триває від дня захоплення або зникнення безвісти до дня звільнення з полону або дати смерті. У разі звільнення з полону депоновані кошти повертаються військовослужбовцю, а у разі загибелі — включаються до спадщини.
Звернення до адвокатів чи довірених осіб не впливає на термін розгляду заяв і розмір виплат.
