Виплати військовим у полоні та зниклим безвісти – хто має право та як оформити

Військовослужбовці можуть скласти особисте розпорядження, а родичі першої та другої черги — подати документи до ТЦК та СП для щомісячних виплат.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кіровоградський обласний ТЦК та СП роз’яснив порядок виплат грошового забезпечення військовослужбовцям, які потрапили в полон або зникли безвісти.

Хто може претендувати на виплати

Право на отримання мають:

особа, на користь якої військовослужбовець завчасно склав особисте розпорядження;

особи першої черги (за відсутності розпорядження) — дружина/чоловік, неповнолітні діти, діти з інвалідністю з дитинства, батьки, яких не позбавлено батьківських прав;

особи другої черги — повнолітні діти, рідні брати та сестри (якщо відсутні розпорядження та особи першої черги).

Не мають права на виплати особи, засуджені за державну зраду або колабораційну діяльність, а також громадяни РФ і Білорусі, або ті, хто постійно проживає на території цих країн.

Як скласти особисте розпорядження

Військовослужбовець може вказати будь-яку особу та частку грошового забезпечення:

Написати заяву у довільній письмовій формі; Завірити підпис у командира частини або нотаріуса; Передати на збереження у військову частину.

Документи для подання

До ТЦК та СП потрібно подати:

заяву з реквізитами банку та IBAN;

копію паспорту або тимчасового посвідчення;

копію коду платника податків;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

при необхідності — документи про опікунство, усиновлення чи інвалідність.

Процедура та строки

Після подання заяви та документів ТЦК та СП формує електронний пакет, надсилає до військової частини, де розглядають заяву протягом 15 днів. У разі позитивного рішення виплати здійснюються щомісяця на вказаний банківський рахунок.

Розмір та період виплат

За особистим розпорядженням — зазначена у ньому частка;

Особи першої черги — 50% загальної суми, решта депонується;

Особи другої черги — 20% загальної суми, решта депонується.

Виплати не здійснюються, якщо військовослужбовець добровільно здався в полон, залишив частину або дезертирував.

Період виплат триває від дня захоплення або зникнення безвісти до дня звільнення з полону або дати смерті. У разі звільнення з полону депоновані кошти повертаються військовослужбовцю, а у разі загибелі — включаються до спадщини.

Звернення до адвокатів чи довірених осіб не впливає на термін розгляду заяв і розмір виплат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.