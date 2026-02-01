  1. В Україні

Виплати військовим у полоні та зниклим безвісти – хто має право та як оформити

21:54, 1 лютого 2026
Військовослужбовці можуть скласти особисте розпорядження, а родичі першої та другої черги — подати документи до ТЦК та СП для щомісячних виплат.
Кіровоградський обласний ТЦК та СП роз’яснив порядок виплат грошового забезпечення військовослужбовцям, які потрапили в полон або зникли безвісти.

Хто може претендувати на виплати

Право на отримання мають:

  • особа, на користь якої військовослужбовець завчасно склав особисте розпорядження;
  • особи першої черги (за відсутності розпорядження) — дружина/чоловік, неповнолітні діти, діти з інвалідністю з дитинства, батьки, яких не позбавлено батьківських прав;
  • особи другої черги — повнолітні діти, рідні брати та сестри (якщо відсутні розпорядження та особи першої черги).

Не мають права на виплати особи, засуджені за державну зраду або колабораційну діяльність, а також громадяни РФ і Білорусі, або ті, хто постійно проживає на території цих країн.

Як скласти особисте розпорядження

Військовослужбовець може вказати будь-яку особу та частку грошового забезпечення:

  1. Написати заяву у довільній письмовій формі;
  2. Завірити підпис у командира частини або нотаріуса;
  3. Передати на збереження у військову частину.

Документи для подання

До ТЦК та СП потрібно подати:

  • заяву з реквізитами банку та IBAN;
  • копію паспорту або тимчасового посвідчення;
  • копію коду платника податків;
  • документи, що підтверджують родинні зв’язки;
  • при необхідності — документи про опікунство, усиновлення чи інвалідність.

Процедура та строки

Після подання заяви та документів ТЦК та СП формує електронний пакет, надсилає до військової частини, де розглядають заяву протягом 15 днів. У разі позитивного рішення виплати здійснюються щомісяця на вказаний банківський рахунок.

Розмір та період виплат

  • За особистим розпорядженням — зазначена у ньому частка;
  • Особи першої черги — 50% загальної суми, решта депонується;
  • Особи другої черги — 20% загальної суми, решта депонується.

Виплати не здійснюються, якщо військовослужбовець добровільно здався в полон, залишив частину або дезертирував.
Період виплат триває від дня захоплення або зникнення безвісти до дня звільнення з полону або дати смерті. У разі звільнення з полону депоновані кошти повертаються військовослужбовцю, а у разі загибелі — включаються до спадщини.

Звернення до адвокатів чи довірених осіб не впливає на термін розгляду заяв і розмір виплат.

гроші військові полонені полон військовослужбовці ТЦК виплати військовим грошова допомога

