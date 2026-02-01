Выплаты военным в плену и пропавшим без вести – кто имеет право и как оформить

Военнослужащие могут составить личное распоряжение, а родственники первой и второй очереди – подать документы в ТЦК и СП для ежемесячных выплат.

Кировоградский областной ТЦК и СП разъяснил порядок выплат денежного обеспечения военнослужащим, попавшим в плен или пропавшим без вести.

Кто может претендовать на выплаты

Право на получение имеют:

лицо, в пользу которого военнослужащий заранее составил личное распоряжение;

лица первой очереди (при отсутствии распоряжения) — супруга/супруг, несовершеннолетние дети, дети с инвалидностью с детства, родители, не лишенные родительских прав;

лица второй очереди — совершеннолетние дети, родные братья и сестры (при отсутствии распоряжения и лиц первой очереди).

Не имеют права на выплаты лица, осужденные за государственную измену или коллаборационную деятельность, а также граждане РФ и Беларуси, или те, кто постоянно проживает на территории этих стран.

Как составить личное распоряжение

Военнослужащий может указать любое лицо и долю денежного обеспечения:

Написать заявление в произвольной письменной форме; Заверить подпись у командира части или нотариуса; Передать на хранение в воинскую часть.

Документы для подачи

В ТЦК и СП необходимо подать:

заявление с реквизитами банка и IBAN;

копию паспорта или временного удостоверения;

копию кода налогоплательщика;

документы, подтверждающие родственные связи;

при необходимости — документы об опекунстве, усыновлении или инвалидности.

Процедура и сроки

После подачи заявления и документов ТЦК и СП формирует электронный пакет, отправляет в воинскую часть, где рассматривают заявление в течение 15 дней. В случае положительного решения выплаты осуществляются ежемесячно на указанный банковский счет.

Размер и период выплат

По личному распоряжению — указанная в нем доля;

Лица первой очереди — 50% общей суммы, остальное депонируется;

Лица второй очереди — 20% общей суммы, остальное депонируется.

Выплаты не производятся, если военнослужащий добровольно сдался в плен, покинул часть или дезертировал.

Период выплат длится со дня захвата или исчезновения без вести до дня освобождения из плена или даты смерти. В случае освобождения из плена депонированные средства возвращаются военнослужащему, а в случае гибели — включаются в наследство.

Обращение к адвокатам или доверенным лицам не влияет на срок рассмотрения заявлений и размер выплат.

