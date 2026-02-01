Выплаты военным в плену и пропавшим без вести – кто имеет право и как оформить
Кировоградский областной ТЦК и СП разъяснил порядок выплат денежного обеспечения военнослужащим, попавшим в плен или пропавшим без вести.
Кто может претендовать на выплаты
Право на получение имеют:
- лицо, в пользу которого военнослужащий заранее составил личное распоряжение;
- лица первой очереди (при отсутствии распоряжения) — супруга/супруг, несовершеннолетние дети, дети с инвалидностью с детства, родители, не лишенные родительских прав;
- лица второй очереди — совершеннолетние дети, родные братья и сестры (при отсутствии распоряжения и лиц первой очереди).
Не имеют права на выплаты лица, осужденные за государственную измену или коллаборационную деятельность, а также граждане РФ и Беларуси, или те, кто постоянно проживает на территории этих стран.
Как составить личное распоряжение
Военнослужащий может указать любое лицо и долю денежного обеспечения:
- Написать заявление в произвольной письменной форме;
- Заверить подпись у командира части или нотариуса;
- Передать на хранение в воинскую часть.
Документы для подачи
В ТЦК и СП необходимо подать:
- заявление с реквизитами банка и IBAN;
- копию паспорта или временного удостоверения;
- копию кода налогоплательщика;
- документы, подтверждающие родственные связи;
- при необходимости — документы об опекунстве, усыновлении или инвалидности.
Процедура и сроки
После подачи заявления и документов ТЦК и СП формирует электронный пакет, отправляет в воинскую часть, где рассматривают заявление в течение 15 дней. В случае положительного решения выплаты осуществляются ежемесячно на указанный банковский счет.
Размер и период выплат
- По личному распоряжению — указанная в нем доля;
- Лица первой очереди — 50% общей суммы, остальное депонируется;
- Лица второй очереди — 20% общей суммы, остальное депонируется.
Выплаты не производятся, если военнослужащий добровольно сдался в плен, покинул часть или дезертировал.
Период выплат длится со дня захвата или исчезновения без вести до дня освобождения из плена или даты смерти. В случае освобождения из плена депонированные средства возвращаются военнослужащему, а в случае гибели — включаются в наследство.
Обращение к адвокатам или доверенным лицам не влияет на срок рассмотрения заявлений и размер выплат.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.