Розмова адвоката з клієнтом більше не буде предметом дисциплінарних проваджень: рішення РАУ

Довгоочікуване рішення РАУ руйнує багаторічну практику «зливу» матеріалів НСРД із кримінальних справ у дисциплінарні провадження.

У дисциплінарній практиці спостерігається тенденція використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій — записів телефонних розмов, відеофіксації або даних із месенджерів — як підстави для притягнення адвокатів до відповідальності. Матеріали негласних слідчих (розшукових) дій передаються до Кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (КДКА), а в результаті адвокат втрачає своє свідоцтво на підставі доказів, отриманих у межах кримінального провадження, що в свою чергу створює інструменти тиску на адвокатів.

Рада адвокатів України поставила крапку в цій практиці своїм рішенням № 127 від 12 грудня 2025 року. Фокус рішення – захист незалежності адвокатської професії та абсолютна неприпустимість використання НС(Р)Д у дисциплінарному провадженні щодо адвоката. По факту, документ припиняє легалізацію передання результатів НС(Р)Д у дисциплінарне провадження з використанням письмових дозволів слідчого або прокурора, які посилаються на статтю 222 КПК України.

РАУ роз’яснила неприпустимість обґрунтування передання матеріалів НС(Р)Д до дисциплінарних комісій з відсилкою на статтю 222 КПК України, яка дозволяє розголошення відомостей досудового розслідування з письмового дозволу слідчого або прокурора.

Стаття 222 КПК не містить жодної згадки про можливість передання результатів НС(Р)Д поза межами кримінального провадження. Положення частини першої статті 222 КПК України необхідно застосовувати в єдності з частиною третьою статті 14 та частиною третьою статті 15 КПК, які чітко встановлюють: інформація, отримана внаслідок втручання у спілкування, може бути використана виключно для виконання завдань кримінального провадження.

Крім того, свіжа практика ЄСПЛ (справа «Ships Waste Oil Collector B.V. and Others v. the Netherlands» від 01.04.2025) свідчить про те, що передання даних перехоплення для подальшого використання іншим органам становить окреме втручання у права, гарантовані статтею 8 Конвенції, відмінне від початкового перехоплення комунікацій.

Тобто, використання НС(Р)Д у дисциплінарній справі порушує:

- Статтю 31 Конституції України, яка гарантує таємницю листування та розмов (винятки — лише для запобігання злочину).

- Статтю 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що захищає приватне життя та кореспонденцію.

- Статтю 6 Конвенції, оскільки дисциплінарна комісія, розглядаючи справу на основі недопустимих доказів, порушує право на справедливий суд та принцип верховенства права.

Рішення РАУ має колосальний вплив на всю правову систему.

Для адвокатів – це потужний захист від неправомірних дій правоохоронців. Посилання на матеріали негласних слідчих дій у скарзі до КДКА будуть підставою для їх відхилення.

Якщо рішення КДКА буде ґрунтуватися виключно на матеріалах НС(Р)Д, воно вважатиметься таким, що порушує принцип верховенства права та конституційні гарантії. Рішення РАУ є обов'язковим для виконання всіма адвокатами та органами адвокатського самоврядування (ст. 57 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"). Тож КДКА зобов'язані його виконувати, це не просто порада.

Для судів, при розгляді спорів щодо рішень КДКА, рішення РАУ має бути орієнтиром допустимості доказів у дисциплінарних процедурах.

