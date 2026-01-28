Разговор адвоката с клиентом больше не будет предметом дисциплинарных производств: решение РАУ

Долгожданное решение РАУ разрушает многолетнюю практику «слива» материалов НСРД из уголовных дел в дисциплинарные производства.

В дисциплинарной практике наблюдается тенденция использования материалов негласных следственных (розыскных) действий — записей телефонных разговоров, видеофиксации или данных из мессенджеров — в качестве основания для привлечения адвокатов к ответственности. Материалы негласных следственных (розыскных) действий передаются в Квалификационно-дисциплинарные комиссии адвокатуры (КДКА), в результате чего адвокат теряет свое свидетельство на основании доказательств, полученных в рамках уголовного производства, что, в свою очередь, создает инструменты давления на адвокатов.

Совет адвокатов Украины поставил точку в этой практике своим решением № 127 от 12 декабря 2025 года. Фокус решения — защита независимости адвокатской профессии и абсолютная недопустимость использования НС(Р)Д в дисциплинарном производстве в отношении адвоката. По факту, документ прекращает легализацию передачи результатов НС(Р)Д в дисциплинарное производство с использованием письменных разрешений следователя или прокурора, ссылающихся на статью 222 УПК Украины.

РАУ разъяснил недопустимость обоснования передачи материалов НС(Р)Д в дисциплинарные комиссии с отсылкой на статью 222 УПК Украины, которая позволяет разглашение сведений досудебного расследования с письменного разрешения следователя или прокурора.

Статья 222 УПК не содержит ни одного упоминания о возможности передачи результатов НС(Р)Д за пределы уголовного производства. Положения части первой статьи 222 УПК Украины необходимо применять в единстве с частью третьей статьи 14 и частью третьей статьи 15 УПК, которые четко устанавливают: информация, полученная в результате вмешательства в общение, может быть использована исключительно для выполнения задач уголовного производства.

Кроме того, свежая практика ЕСПЧ (дело «Ships Waste Oil Collector B.V. and Others v. the Netherlands» от 01.04.2025) свидетельствует о том, что передача данных перехвата для последующего использования другим органам составляет отдельное вмешательство в права, гарантированные статьей 8 Конвенции, отличное от первоначального перехвата коммуникаций.

Таким образом, использование НС(Р)Д в дисциплинарном деле нарушает:

- Статью 31 Конституции Украины, гарантирующую тайну переписки и разговоров (исключения — только для предотвращения преступления).

- Статью 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, защищающую частную жизнь и корреспонденцию.

- Статью 6 Конвенции, поскольку дисциплинарная комиссия, рассматривая дело на основе недопустимых доказательств, нарушает право на справедливый суд и принцип верховенства права.

Решение РАУ имеет колоссальное влияние на всю правовую систему

Для адвокатов — это мощная защита от неправомерных действий правоохранителей. Ссылки на материалы негласных следственных действий в жалобе в КДКА будут являться основанием для их отклонения.

Если решение КДКА будет основываться исключительно на материалах НС(Р)Д, оно будет считаться нарушающим принцип верховенства права и конституционные гарантии. Решение РАУ является обязательным для исполнения всеми адвокатами и органами адвокатского самоуправления (ст. 57 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»). Таким образом, КДКА обязаны его выполнять, это не просто рекомендация.

Для судов при рассмотрении споров относительно решений КДКА решение РАУ должно служить ориентиром допустимости доказательств в дисциплинарных процедурах.

