Знижки для військових в «Армія+» – на що працює програма «Плюси»
18:53, 1 лютого 2026
У сервісі «Армія+» військовослужбовці можуть отримати знижки на пальне, товари, доставку та розваги.
В Україні стартувала програма «Плюси» у сервісі «Армія+», яка надає військовослужбовцям додаткові привілеї та бонуси від бізнесу. Програма доступна для особового складу ЗСУ, Нацгвардії та ДССТУ, а перелік пропозицій поступово розширюється, нагадав Рівненський обласний ТЦК та СП.
Серед основних категорій знижок:
Транспорт:
- УКРЗАЛІЗНИЦЯ – квитки для військових зі спеціального резерву;
- ОККО, WOG – до 5 грн знижки на пальне, 20% у кафе, 10% на маркеті;
- UKRNAFTA – до 3 грн на пальне, 30% у кафе, 10% на маркеті;
- АВТОТРАНС – до 4 грн на пальне, 10 грн на каву, 10% на товари магазину;
- Parallel – до 4 грн на пальне, 20% у кафе, 10% на маркеті.
Доставка:
- НОВА ПОШТА – доставка до 30 кг за 1 грн у прифронтових відділеннях.
Їжа та напої:
- IDEALIST COFFEE & CO. – 25% знижки на каву в зернах та дріпи;
- ЛЬВІВСЬКІ КРУАСАНИ – 15% на круасан та американо.
Спорядження:
- UTACTIC, BGN ARMO – 10% на товари;
- БАЛІСТИКА – 15% на бронезахист та спорядження;
- UKRARMOR – 12% на одяг, взуття та спорядження.
Покупки:
- СІЛЬПО – 10% на товари в магазинах;
- КОМП’ЮТЕРНИЙ ВСЕСВІТ – до 40% на техніку;
- ROZETKA – до 30% на амуніцію, інструменти та товари для дому.
Відпочинок та культура:
- НАШ ФОРМАТ – 15% на паперові, електронні та аудіокнижки;
- MULTIPLEX – квитки за 60 грн на всі сеанси.
Медицина:
- ДАРНИЦЯ – 20% знижки на ліки власного виробництва.
У майбутньому сервіс планує розширювати перелік «Плюсів», включаючи пріоритетний доступ до культурних заходів та інші бонуси.
