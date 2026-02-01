Знижки для військових в «Армія+» – на що працює програма «Плюси»

У сервісі «Армія+» військовослужбовці можуть отримати знижки на пальне, товари, доставку та розваги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні стартувала програма «Плюси» у сервісі «Армія+», яка надає військовослужбовцям додаткові привілеї та бонуси від бізнесу. Програма доступна для особового складу ЗСУ, Нацгвардії та ДССТУ, а перелік пропозицій поступово розширюється, нагадав Рівненський обласний ТЦК та СП.

Серед основних категорій знижок:

Транспорт:

УКРЗАЛІЗНИЦЯ – квитки для військових зі спеціального резерву;

ОККО, WOG – до 5 грн знижки на пальне, 20% у кафе, 10% на маркеті;

UKRNAFTA – до 3 грн на пальне, 30% у кафе, 10% на маркеті;

АВТОТРАНС – до 4 грн на пальне, 10 грн на каву, 10% на товари магазину;

Parallel – до 4 грн на пальне, 20% у кафе, 10% на маркеті.

Доставка:

НОВА ПОШТА – доставка до 30 кг за 1 грн у прифронтових відділеннях.

Їжа та напої:

IDEALIST COFFEE & CO. – 25% знижки на каву в зернах та дріпи;

ЛЬВІВСЬКІ КРУАСАНИ – 15% на круасан та американо.

Спорядження:

UTACTIC, BGN ARMO – 10% на товари;

БАЛІСТИКА – 15% на бронезахист та спорядження;

UKRARMOR – 12% на одяг, взуття та спорядження.

Покупки:

СІЛЬПО – 10% на товари в магазинах;

КОМП’ЮТЕРНИЙ ВСЕСВІТ – до 40% на техніку;

ROZETKA – до 30% на амуніцію, інструменти та товари для дому.

Відпочинок та культура:

НАШ ФОРМАТ – 15% на паперові, електронні та аудіокнижки;

MULTIPLEX – квитки за 60 грн на всі сеанси.

Медицина:

ДАРНИЦЯ – 20% знижки на ліки власного виробництва.

У майбутньому сервіс планує розширювати перелік «Плюсів», включаючи пріоритетний доступ до культурних заходів та інші бонуси.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.