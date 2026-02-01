  1. В Україні

Знижки для військових в «Армія+» – на що працює програма «Плюси»

18:53, 1 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У сервісі «Армія+» військовослужбовці можуть отримати знижки на пальне, товари, доставку та розваги.
Знижки для військових в «Армія+» – на що працює програма «Плюси»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні стартувала програма «Плюси» у сервісі «Армія+», яка надає військовослужбовцям додаткові привілеї та бонуси від бізнесу. Програма доступна для особового складу ЗСУ, Нацгвардії та ДССТУ, а перелік пропозицій поступово розширюється, нагадав Рівненський обласний ТЦК та СП.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Серед основних категорій знижок:

Транспорт:

  • УКРЗАЛІЗНИЦЯ – квитки для військових зі спеціального резерву;
  • ОККО, WOG – до 5 грн знижки на пальне, 20% у кафе, 10% на маркеті;
  • UKRNAFTA – до 3 грн на пальне, 30% у кафе, 10% на маркеті;
  • АВТОТРАНС – до 4 грн на пальне, 10 грн на каву, 10% на товари магазину;
  • Parallel – до 4 грн на пальне, 20% у кафе, 10% на маркеті.

Доставка:

  • НОВА ПОШТА – доставка до 30 кг за 1 грн у прифронтових відділеннях.

Їжа та напої:

  • IDEALIST COFFEE & CO. – 25% знижки на каву в зернах та дріпи;
  • ЛЬВІВСЬКІ КРУАСАНИ – 15% на круасан та американо.

Спорядження:

  • UTACTIC, BGN ARMO – 10% на товари;
  • БАЛІСТИКА – 15% на бронезахист та спорядження;
  • UKRARMOR – 12% на одяг, взуття та спорядження.

Покупки:

  • СІЛЬПО – 10% на товари в магазинах;
  • КОМП’ЮТЕРНИЙ ВСЕСВІТ – до 40% на техніку;
  • ROZETKA – до 30% на амуніцію, інструменти та товари для дому.

Відпочинок та культура:

  • НАШ ФОРМАТ – 15% на паперові, електронні та аудіокнижки;
  • MULTIPLEX – квитки за 60 грн на всі сеанси.

Медицина:

  • ДАРНИЦЯ – 20% знижки на ліки власного виробництва.

У майбутньому сервіс планує розширювати перелік «Плюсів», включаючи пріоритетний доступ до культурних заходів та інші бонуси.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові військовослужбовці ТЦК Міноборони Армія+

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Місцеві ради зможуть працювати при 50% складу: новий законопроєкт ВРУ

Новий законопроєкт «Про забезпечення повноважності місцевих рад» приховує інструменти для усунення міських голів та створення військових адміністрацій.

Припинення громадянства РФ без консульства – правова позиція Верховного Суду

Верховний Суд захистив право особи на український паспорт через подання декларації, визнавши розрив дипломатичних відносин з РФ незалежною від особи причиною.

Розмова адвоката з клієнтом більше не буде предметом дисциплінарних проваджень: рішення РАУ

Довгоочікуване рішення РАУ руйнує багаторічну практику «зливу» матеріалів НСРД із кримінальних справ у дисциплінарні провадження.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Кредит онлайн, а борг – офлайн: суд у Тернівці визнав електронний договір і постановив стягнути заборгованість

Суд ухвалив рішення про стягнення 65 тисяч грн, визнавши цифрову форму кредиту з усіма правовими наслідками.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]