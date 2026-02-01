Скидки для военных в «Армия+» – на что работает программа «Плюсы»
18:53, 1 февраля 2026
В сервисе «Армия+» военнослужащие могут получить скидки на топливо, товары, доставку и развлечения.
В Украине стартовала программа «Плюсы» в сервисе «Армия+», которая предоставляет военнослужащим дополнительные привилегии и бонусы от бизнеса. Программа доступна для личного состава ВСУ, Нацгвардии и ГСЧС, а перечень предложений постепенно расширяется, напомнил Ровенский областной ТЦК и СП.
Среди основных категорий скидок:
Транспорт:
- УКРЖАЛЕЗНИЦА – билеты для военных из специального резерва;
- ОККО, WOG – до 5 грн скидки на топливо, 20% в кафе, 10% в маркете;
- UKRNAFTA – до 3 грн на топливо, 30% в кафе, 10% в маркете;
- АВТОТРАНС – до 4 грн на топливо, 10 грн на кофе, 10% на товары магазина;
- Parallel – до 4 грн на топливо, 20% в кафе, 10% в маркете.
Доставка:
- НОВА ПОШТА – доставка до 30 кг за 1 грн в прифронтовых отделениях.
Еда и напитки:
- IDEALIST COFFEE & CO. – 25% скидки на кофе в зернах и дрипы;
- ЛЬВОВСКИЕ КРУАССАНЫ – 15% на круассан и американо.
Снаряжение:
- UTACTIC, BGN ARMO – 10% на товары;
- БАЛЛИСТИКА – 15% на бронезащиту и снаряжение;
- UKRARMOR – 12% на одежду, обувь и снаряжение.
Покупки:
- СИЛЬПО – 10% на товары в магазинах;
- КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВСЕСВЕТ – до 40% на технику;
- ROZETKA – до 30% на амуницию, инструменты и товары для дома.
Отдых и культура:
- НАШ ФОРМАТ – 15% на бумажные, электронные и аудиокниги;
- MULTIPLEX – билеты за 60 грн на все сеансы.
Медицина:
- ДАРНИЦА – 20% скидки на лекарства собственного производства.
В будущем сервис планирует расширять перечень «Плюсов», включая приоритетный доступ к культурным мероприятиям и другие бонусы.
