  1. В Украине

Скидки для военных в «Армия+» – на что работает программа «Плюсы»

18:53, 1 февраля 2026
В сервисе «Армия+» военнослужащие могут получить скидки на топливо, товары, доставку и развлечения.
В Украине стартовала программа «Плюсы» в сервисе «Армия+», которая предоставляет военнослужащим дополнительные привилегии и бонусы от бизнеса. Программа доступна для личного состава ВСУ, Нацгвардии и ГСЧС, а перечень предложений постепенно расширяется, напомнил Ровенский областной ТЦК и СП.

Среди основных категорий скидок:

Транспорт:

  • УКРЖАЛЕЗНИЦА – билеты для военных из специального резерва;
  • ОККО, WOG – до 5 грн скидки на топливо, 20% в кафе, 10% в маркете;
  • UKRNAFTA – до 3 грн на топливо, 30% в кафе, 10% в маркете;
  • АВТОТРАНС – до 4 грн на топливо, 10 грн на кофе, 10% на товары магазина;
  • Parallel – до 4 грн на топливо, 20% в кафе, 10% в маркете.

Доставка:

  • НОВА ПОШТА – доставка до 30 кг за 1 грн в прифронтовых отделениях.

Еда и напитки:

  • IDEALIST COFFEE & CO. – 25% скидки на кофе в зернах и дрипы;
  • ЛЬВОВСКИЕ КРУАССАНЫ – 15% на круассан и американо.

Снаряжение:

  • UTACTIC, BGN ARMO – 10% на товары;
  • БАЛЛИСТИКА – 15% на бронезащиту и снаряжение;
  • UKRARMOR – 12% на одежду, обувь и снаряжение.

Покупки:

  • СИЛЬПО – 10% на товары в магазинах;
  • КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВСЕСВЕТ – до 40% на технику;
  • ROZETKA – до 30% на амуницию, инструменты и товары для дома.

Отдых и культура:

  • НАШ ФОРМАТ – 15% на бумажные, электронные и аудиокниги;
  • MULTIPLEX – билеты за 60 грн на все сеансы.

Медицина:

  • ДАРНИЦА – 20% скидки на лекарства собственного производства.

В будущем сервис планирует расширять перечень «Плюсов», включая приоритетный доступ к культурным мероприятиям и другие бонусы.

военные военнослужащие ТЦК Минобороны Армия+

