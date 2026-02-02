  1. В Україні

Водіння під час блекаутів – керманичам нагадали ключові правила безпеки

07:18, 2 лютого 2026
Особливу увагу радять приділяти руху в темну пору доби та за складних погодних умов.
Водіння під час відключень електроенергії потребує підвищеної обережності, особливо в темну пору доби. Додаткові ризики для учасників дорожнього руху створюють складні погодні умови, зокрема сніг, ожеледиця та сильний мороз.

Для безпечної поїздки водіям в МВС радять перед кожним виїздом перевіряти технічний стан автомобіля, зменшувати швидкість руху та дотримуватися безпечної дистанції. Особливо це стосується перехресть, де через відсутність електроенергії можуть не працювати світлофори.

Також рекомендується використовувати переважно ближнє світло фар, а за умов недостатньої видимості — вмикати протитуманні фари. Окремо наголошується на необхідності бути максимально уважними до пішоходів, яких у темну пору доби складніше помітити, особливо за наявності тонування скла, що зменшує оглядовість.

Крім того, водіям радять мати в багажнику засоби для очищення автомобіля від снігу та льоду, аварійне обладнання, інструменти для евакуації, ліхтарик і ковдру. Також у машині повинні бути аптечка, вогнегасник і знак аварійної зупинки.

МВС дороги блекаут авто транспорт

Стрічка новин

